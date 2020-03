Langenfeld. Am Samstag ordnete der Kreis Mettmann die häusliche Quarantäne von zwei Corona-Verdachtsfällen in Langenfeld an. Es handelt sich dabei um ein Langenfelder Ehepaar, das einen Urlaub in Italien verbracht hat und aktuell geringe Symptome zeigt. Ein Abstrich wurde von beiden genommen.

Keine Kinder betroffen

Nach Angaben des Kreises sind keine Kinder betroffen. Aus diesem Grund werden aktuell keine Maßnahmen in Kitas oder Schulen getroffen.