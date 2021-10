In den Herbstferien führt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn in Langenfeld dringend notwendige Gehölzpflegearbeiten an der L403 (Hildener Straße) zwischen der Fahrbahn und den Bahngleisen durch. Die Arbeiten finden in der Woche von Montag bis Freitag, 18. bis 22. Oktober statt.

Tagsüber wird eine einspurige Verkehrsführung eingerichtet. Mobile Ampeln regen den Verkehr. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Solingen entfernen dabei nicht standfestes und erkranktes Gehölz aus den Böschungen. Außerdem erfolgen Verjüngungsschnitte, die alle zehn bis 15 Jahre notwendig sind, damit frische Triebe ausgebildet werden. Kronenschnitte sowie die Entnahme von Totholz an den verbleibenden Bäumen dienen der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.