Langenfeld/Monheim. Fahrradfahren ist umweltfreundlich, naturverbunden und macht Spaß. Alltagsstress kann während einer Tour mit dem Rad weggestrampelt werden und dazu erholt man sich aktiv. Wer gerne auch in einer Gruppe radeln möchte, für den hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Langenfeld-Momheim ein paar Radtouren im August zur Auswahl.

Samstag, 15. August: Für alle, die sich größere Radtouren noch nicht zutrauen, bietet der ADFC bis Oktober eine gemütliche Radtour durch die nähere Umgebung an. Gefahren werden circa 25 Kilometer in gemütlichem Tempo, wobei der Langsamste das Tempo bestimmt. Ein kurze Einkehr ist geplant. Die Tourenleitung hat Gertraud Krenzke. Der Treffpunkt ist um 11 Uhr am Rathaus Langenfeld.

Zügige Fahradtour ins Umland

Samstag, 15. August: An jedem dritten Samstag im Monat lädt der ADFC zu einer zügigen Fahrradtour ins Langenfelder Umfeld ein. Gefahren werden circa 50 Kilometer mit mäßigen Steigungen. Am Ziel oder an einem interessanten Ort wird meistens in einem Café oder einer Gaststätte eine Getränkepause eingelegt. Die Tourenleitung hat Hans Kaufmann. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Rathaus Langenfeld. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon (02173) 13997.

Zusätzlich startet an dem Tag ein neues Angebot an alle Radler, die gerne in einer Gruppe mit sportlichem Tempo fahren und Anstiege nicht meiden. Gefahren werden zwischen 70 und 100 Kilometer, Teilstrecken mit der Bahn sind möglich. Ein Tourenrad ist ausreichend. Eine Einkehr ist immer geplant, dennoch sollten genügend Getränke mitgenommen werden. Rücksichtsvolle E-Biker sind willkommen; aber der Akku ist bei diesen langen Touren schneller leer und es gibt kaum Nachlademöglichkeiten. Anmeldungen sind bis Donnerstag vorher bei Volker Heidkamp unter 01578/1590945 erforderlich. Der Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Kirche St. Martin in Richrath.

Feierabendtour

Mittwoch, 19. August: Monheim-Baumberger Feierabendtour. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz am Ende des Einkaufszentrums in Baumberg, Geschwister-Scholl-Straße 85, am Schild „Radlertreff“.

Schelmenturmtour

Donnerstag, 20. August: Schelmenturmtour, gemütliche Radtour in Monheim des ADFC. Die Tour ist für Einsteiger geeignet und geht in die nähere Umgebung. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Schelmenturm. Die Tourenleitung hat Ute Neumann. Um Anmeldung wird gebeten unter (02173) 2035683 oder 0173/5753507.

Hofgarten und Kö-Bogen

Samstag, 22. August: Von Langenfeld führt die Tour über Hilden, Eller und Oberbilk zum Wehrhahn, Hofgarten und Kö-Bogen. Zurück geht es durch den Volksgarten Wersten und Benrath nach Rchrath. Eine Einkehr ist geplant. Die Tourenleitung hat Volker van Ekeris. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kirche St. Martin in Richrath. Um Anmeldung wird gebeten unter (02173) 44496 oder 0151/23593842.

Entlang des De Witt-Sees

Sonntag. 23. August: Mit dem Zug geht es bis Kaldenkirchen. Von dort führt die Tour auf der Bahntrasse entlang des De Witt-Sees, durch Grefrath bis Kempen. Von hier aus geht es weiter über Krefeld vorbei an Burg Linn, entlang des Rheins über Düsseldorf-Altstadt komplett mit dem Rad zurück nach Langenfeld. Die Tourenleitung hat Marlies Klaus. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis 15. August unter (02103) 60830.