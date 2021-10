Nach 2 Jahren Turnier-Pause wurde vom 01.-03. Oktober endlich wieder eine Deutschen Meisterschaft in der Jahrhunderthalle in Leuna-Spergau im Showtanz und Ballett ausgetragen.

Ausrichter für diese offizielle DM war der Tanzverband TAF-Germany e.V. (Infos unter: www.taf-germany.de).

Aufgeregt trafen sich die Tänzerinnen und Tänzer am Freitag, den 1. Oktober bereits um 8:00 Uhr vor der Jahrhunderthalle in Leuna-Spergau, wo es auch gleich mit dem Schminken der Akteure losging.

Für die Langenfelder Tanztruppe ging es dann mit einem Ballett-Duo bei den Junioren Los. Es folgten am gleichen Tag die Vorrunden, Soli, Duos, Gruppen und Formationen im Showtanz. Dann war warten angesagt und die Spannung stieg bis zur Verkündung wer im Finale um den Titel tanzen durfte. Am Samstag und Sonntag ging es in Verschiedenen Kategorien ebenfalls in den Vorrunden und Finals spannend weiter.

Die Freude bei den Dancing Sweethearts und mitgereisten Eltern war dann aber riesig, fast alle hatten es ins Finale geschafft, wo es um die Titel ging. Nach den Endrunden war wieder warten bis zu den Siegerehrungen angesagt, die Spannung war nicht mehr zu überbieten.

Bei den Siegerehrungen dann aber Freude und Jubel von den Mitgereisten und Trainerin Susanne Guss (Diplom Ballettpädagogin).

1. Platz in der Nachwuchs-Kategorie, Show Dance Rising Stars Solo Girls Kinder, Leyla Haziri

Deutscher Meister Show Dance Show Only Company alle Altersklassen: Junior Sweethearts Langenfeld mit dem Tanztitel Crazy Frogs: mit Leyla Haziri, Anna Scholemann, Alina Dederer, Nicole Thellmann, Emma Michels, Carolin Fahrenbruch, Maria Scheremeta, Lynn Wellmann, Julie Hasselbach, Pauline Haar, Mila Hieke, Fiona Krummel, Sofia Cserep, Ilias Araz, Eleni Piperidis, Mayla Gerriets, Melissa Ludwitzki, Jolina Hasselbach, Luca Hieke

Deutscher Meister Show Dance Solo Boys Kinder: Ilias Araz – Langenfeld mit Oogie Boogie Man

Deutscher Meister Show Dance Duos Kinder: Ilias Araz / Fiona Krummel – Langenfeld mit Two of a Kind

Deutsche Vizemeister im Ballett-Duo: Mila Hieke / Sofia Cserép – Langenfeld mit Dorothy & the Scarecrow

Deutscher Vizemeister Show Dance Solo Boys Kinder: Joshua Joris Hieke – Langenfeld mit Olaf

Deutscher Vizemeister Show Dance Show Only Solo alle Altersklassen: Sofia Cserép mit Friend like me, 5. Platz Fiona Krummel mit I Want It All

3. Platz Show Dance Formationen Junioren: Dancing Sweethearts: Dancetitle: Paris - The City of Love

4 . Platz Show Dance Duos Junioren: Jolina Hasselbach, Luca Marie Hieke mit Friendship und Punktgleich Julie Hasselbach / Pauline Haar mit Colours makes us happy.

4. Platz Show Dance Open Duos alle Altersklassen: Fiona Krummel / Sofia Cserép mit Just Dance 4. Platz Contemporary Dance Gruppe Erwachsene: Dancing Sweethearts mit Lost in the Desert mit Mara Ackermann, Anna Araz, Eleni Piperidis, Mayla Gerriets, Melissa Ludwitzki, Jolina Hasselbach, Luca Hieke.

5. Platz Show Dance Formationen Kinder: Mini Sweethearts Dancetitle: Cupcake Bakery mit Carolina Mertens, Romy Mertens, Ida Michels, Hentiette Stein, Alessia Russo, Lena Thellmann, Cleo Helfen, Joshua Hieke. Eine sehr erfolgreiche DM 2021 für die Langenfelder, die sich alle für die Weltmeisterschaft im November qualifiziert hatten, die aber für dieses Jahr leider kurzfristig abgesagt wurde.