Am letzten Wochenende ging es für die Langenfelder Dancing Sweethearts nach Hückeswagen zu den Bergischen Tanztagen die von dem Veranstalter, Ballettschule Modern Movement, wieder perfekt organisiert waren.

Auf diesem Tanzturnier trafen sich 1200 Tänzerinnen und Tänzer mit 252 Tanzbeiträgen die von einer hochkarätigen Jury bewertet wurden.

Am Samstag (08.02.20) ging es mit den Balletttänzen los. Die Kinder-Ballettgruppe der Dancing Sweethearts, die in dieser Kategorie Deutscher Meister sind, konnten mit ihrem Tanz „Little Chambermaids“ einen hervorragenden 2. Platz ertanzen. Weitere gute Platzierungen gingen auch an die Solis der Langenfelder Tänzerinnen.

Am Sonntag ging es dann weiter mit den Showtänzen.

Als erstes waren die Solis der Mini Kids an der Reihe. In dieser Kategorie wurden von der Jury gleich zwei Langenfelder aufs „Treppchen“ Platz 1 und Platz 2 gesetzt – 1. Platz Ilias Araz mit dem Tanz „Oogie Boogie Mann“ und 2. Platz Fiona Krummel mit ihrem Tanz „My new Philosophy“.

Aber es ging noch weiter, bei den Duos Mini Kids konnten Fiona und Ilias mit dem Tanz „Two of a kind“ ebenfalls den 1. Platz ertanzen. Und zur Freude aller Dancing Sweethearts und mitgereisten Verwandten und Fans wurde an Fiona und Ilias noch ein Sonderpreis für besondere Leistungen vergeben.

Dann war die Gruppe Mini Kids an der Reihe. Bei den kleinsten und neuen Dancing Sweethearts war die Aufregung sehr groß, da diese Gruppe zum ersten mal an einem so großem Tanzturnier teilnahm. Aber zur Überraschung aller legten die kleinen „Neulinge“ eine tolle Perfomance auf die Bühne und wurden für ihren Tanz „Cupcake Bakery“ von der Jury mit dem 3. Platz auf dem „Treppchen“ belohnt.

In der Kategorie Duo/Trio Kids (Sofia Cserep, Lynn Wellmann, Luca Hieke) konnten die Dancing Sweethearts mit dem Tanz „Perfect Young Ladies“ noch einen 3. Platz ertanzen. Dann gab es wieder einen 1. Platz bei den Duo/Trio Junioren (Sophia Scherf, Sofia Cserep, Luca Hieke) mit dem Tanz „Bella Italia“.

Als letzte der Dancing Sweethearts war die Gruppe Junioren an der Reihe, und es wurde mit 27 Tänzerinnen und Tänzer sehr voll auf der Bühne. Trotz der vollen Bühne wurde von den Langenfelder Mädels und zwei Jungs eine hervorragende Show mit ihrem Tanz „Just a dream of Wonderland“ geboten. Nach dem Tanz war warten auf die Siegerehrung angesagt und die Spannung war kaum noch auszuhalten, da man in dieser Kategorie gegen sehr starke Konkurrenz angetreten war.

Dann war es soweit, die Plätze drei und zwei wurden vergeben - wer wird der Sieger auf Platz eins? Riesiger Jubel und Freude als dann die Durchsage kam und die 27 Langenfelder Tänzerinnen und Tänzer von der Jury auf Platz 1 gesetzt wurden.

Die Erfolgreichen Langenfelder Tänzerinnen und Tänzer:

Mara - Lena Ackermann, Ilias Araz, Anna Araz, Sofia Cserep, Alina Dederer, Mayla Gerriets, Pauline Haar, Julie Hasselbach, Jolina Hasselbach, Leyla Mia Haziri, Alexandra Hecht, Luca Hieke, Mila Hieke, Joshua Hieke, Arina Kerbel, Laetitia Kolhammer, Fiona Krummel, Melissa Ludwitzki, Antonia Maretto, Carlotta Maretto, Carolina Mertens, Emma Michels, Eleni Piperidis, Alessia Russo, Maria Scheremeta, Sofia Scherf, Anna Scholemann – Nogueira, Henriette Stein, Paulina Tatusch, Nicole Thellmann, Marina Walther, Lynn Wellmann.

Und die Trainerinnen: Susanne Guss Diplom Ballettpädagogin und Co Trainerin Isabella Melograno.