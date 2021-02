🤾Ladies🤾‍♂️ Herzlich willkommen, willkommen im Wolfsrudel. Die Handballabteilung von der Hildener AT hat nun nach der Herrenmannschaft auch eine Damenmannschaft im Wolfsrudel. Mit diesem Schritt, bieten wir auch zukünftig unseren vielen Mädels eine Perspektive nach der Jugendzeit. Unsere Abteilung wächst und wir wollen noch weiter wachsen. Noch sucht das Wolfsrudel für die Saison 2021/2022 nach weiterer Verstärkung.

Gesucht werden motivierte, sportbegeisterte Jungs und Mädels ab 3 Jahre, um die bestehenden Teams im Trainings- und Spielbetrieb zu unterstützen.

Trainiert wird aktuell per Videokonferenz aber wir hoffen auch bald wieder in die Halle zu können.

Denn eines ist jetzt schon klar, es gibt ein "danach"!

Ein kostenloses Probetraining ist möglich.

Interessierte Mädels und Jungs, egal ob auf neuer Vereinssuche oder ohne Handball-Erfahrung, die Freude am Teamsport haben oder einfach mal reinschnuppern wollen, wenden sich für weitere Informationen an Peter Leuschner +49 176 62345836.

Interessierte Damen und Herren können sich selbstverständlich ebenfalls gerne für ein Handball-Probetraining bei den HILDENER WÖLFEN melden.