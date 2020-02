Im Heimspiel gegen die JSG Füchse Oberberg konnte der Gast zwar nur mit 7 Spielern antreten, trotzdem erwies er sich für uns zu als stark. Mit dem deutlichen 15:30 Erfolg bestätigten die "Füchse"

eindrucksvoll ihre Tabellenführung. Zunächst konnten wir noch gut mithalten , so dass wir zur Mitte der 1. Halbzeit nur mit 5:6 zurück lagen. Durch einige technische Fehler wurde der Abstand jedoch immer größer, so daß zur Halbzeit ein 7:13 auf der Anzeigetafel stand. Wer nun gedacht hat, dass der Gast konditionelle Schwierigkeiten bekäme, sah sich getäuscht. Auch in Hälfte 2 hatten wir deren schnellem Spiel wenig entgegen zu setzen. Schon bald war der Abstand 2stellig - ohne dass wir mutlos wurden. So konnte der Trainer auch mit der Leistung der gesamten Mnnschaft zufrieden sein - zumal

bei einigen Spielern deutliche Verbesserungen zu sehen sind. Laura bestätigte ihre Torgefährlichkeit mit 5 Treffern wie auch Fabian, der mit der gleichen Trefferquote immer mehr Sicherheit gewinnt. Die restlichen Treffer erzielten Moritz (3) sowie Felix (2). Neben dem wiederum guten Torhüter Tjorben spielten Mayleen, Tamino, Colin, Arda, Fynn, Leon G. und Nico