Noch vor dem Start der Rückrunde in der Landesliga empfangen die Fußballerinnen des HSV Langenfeld mit Borussia Bocholt einen Regionalligisten (3.Liga) zum ¼-Finale im Verbandspokal.

Die Hinrunde ihrer zweiten Saison in der Landesliga schlossen die HSV-Damen auf Platz 2 ab. Darüber hinaus konnten die Langenfelderinnen in der ersten Runde des Verbandspokals (Niederrheinpokal) den Drittligisten GSV Moers mit 4:1 und im 1/8-Finale Viktoria Winnekendonk aus der Niederrheinliga mit 3:0 jeweils sehr überzeugend und souverän bezwingen.

Der eigentlich für Mitte Januar vorgesehene Start der Vorbereitung musste aufgrund des am Freitag den 14.02.2020 stattfindenden ¼-Finalspiels nun auf den Jahresbeginn vorverlegt werden. Eigentlich war die Vorbereitung auf die gleich zu Beginn (1. und 3. Spiel der Rückrunde) stattfindenden Spitzenspiele gegen den Tabellendritten DSC99 aus Düsseldorf und den Spitzenreiter Spvg Gusttorf-Gindorf aus dem Kreis Neuss ausgerichtet. Das nun vor dem Rückrundenstart und auch vor dem Karnevalswochenende noch das ¼-Finale im Niederrheinpokal gegen Borussia Bocholt aus der Regionalliga (3.Liga, 2.Platz) gespielt werden muss, war so zunächst nicht eingeplant. Die bisherigen Ergebnisse der Vorbereitung lassen die Langenfelderinnen mit Respekt, aber dennoch selbstbewusst dieses Spiel angehen. So konnten Sie die TG Hilgen aus dem Mittelfeld der Bezirksliga mit 5:0 standesgemäß und überzeugend bezwingen. Gegen den TSV Urdenbach, Spitzenreiter der Bezirksligagruppe 1 trennte man sich 0:0. Einen weiteren Sieg gelang den HSV-Damen mit 1:0 gegen die SSVg Velbert aus der Niederrheinliga. Sie blieben damit in der gesamten Vorbereitung ohne Gegentor. Ein letzter Test vor dem Pokalkracher an der Burgstraße am kommenden Freitag sollte am heutigen Sonntag beim CfR Links Düsseldorf aus der Niederrheinliga stattfinden. Dieses Spiel wurde aufgrund der Sturmwarnungen durch den Verband abgesagt.

Nun steht am kommenden Freitag für die zweitplatzierten Landesligistinnen des HSV Langenfeld das Spiel ihres Lebens an. Trainer Volker Bochnia: „Es ist zwar einerseits schade, ausgerechnet den stärksten der 7 möglichen Gegner zugelost bekommen zu haben, aber ein solches Spiel ist für meine Spielerinnen schon ein Erlebnis.“ Dass die HSV-Damen es dem 3.Ligisten aus Bocholt nicht einfach machen werden, dafür spricht ihr bisheriger Lauf in der Saison (Platz 2 und in Schlagweite zum Spitzenreiter) sowie die letzten Verbandspokalspiele, welche sie obwohl unterklassig, alle souverän gewinnen konnten. Hier holten sie sich das für ein solches Spiel notwendige Selbstvertrauen. „In einem Spiel und gerade noch vor Rückrundenstart, haben wir evtl. eine kleine Chance und die werden wir versuchen zu nutzen,“ so der HSV-Coach weiter. Für die Fußballerinnen des HSV Langenfeld ist das Erreichte schon jetzt Vereins- und auch Stadtrekord. Die Spielerinnen werden sicher mit voller Motivation in diese Begegnung gehen. Das Spiel findet am kommenden Freitag, 14.02.2020 um 19:30 Uhr auf der heimischen Burgstraße statt und hat ganz bestimmt viele Zuschauer verdient.