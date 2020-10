Für die Sportlerinnen der Sportkegler Langenfeld 1962 e.V (SKC Langenfeld/Paffrath) stand kürzlich in der Bundesliga ein Doppelspieltag an.

Den Samstag bestritten die Keglerinnen gegen die Vertretung aus Lünen. Dabei spielten A. Ribbers (852/8) und B. Meierjohann (793/1) gegen Schmitz (853/9) und Renner (861/11). Schnell war hier schon klar, dass das Wochenende nicht leicht werden würde.

Im zweiten Block spielten K. Schnepf (811/4) und L. Panneck (825/5) gegen Eigner (831/6) und Brüggemann (794/2), bevor im Schlussblock S. Kaiser (848/7) und D. Buschhaus (810/3) gegen Bertermann (865/12) und Boiarzin (859/10) erkennen mussten, dass leider nichts zu holen ist. Das Ergebnis war dann 4939:5063, 28:50 und 0:3.

Besser lief es am Tag darauf gegen den RSV Remscheid leider auch nicht wirklich. Mit Schnepf (817/4) und Ribbers (835/8) startete man gegen Killadt (914/12) und S. Ziemke (822/7). Gefolgt von Kaiser (857/9) und Panneck (797/2) gegen Schöpp (820/5) und C. Ziemke (807/3). Den letzten Block bestritten Buschhaus (713/1) und Meierjohann (822/6) gegen Kremer (900/10) und Bock (901/11). Das führte am Ende zu einer Niederlage mit folgender Punkteverteilung: 4841:5164, 30:48 und 0:3.

Auch die Männer des Vereins, die in der 2. Bundesliga-Nord keine ruhige Kugel schieben, hatten ein Heimspiel. Gegner war der Aufsteiger aus Sontra. Endlich wollte das Team ein Spiel verlustpunktfrei gestalten, aber auch dies erwies sich am Ende als sehr schwer. Für Langenfeld spielten K. Thomas (896/11) und B. Schmitz (907/12) gegen Hofmann (805/2) und Böhm (881/10). Als nächstes kamen José Perez (849/6), als Ersatzmann für Brinckman, und Johanns (842/5) gegen Langer (811/3) und Krug (786/1). Bis dahin sah alles sehr gut aus, doch dann kam es leider anders. Während P. Springer (878/9) alles unter Kontrolle hatte, kam M. Rittmann (822/4) mit den Bahnen an diesem Tag nicht klar. Für Sontra spielten noch Mutter (853/7) und Schad (861/8), die sich damit die 31 Punkte in der Zusatzwertung sicherten. Am Ende lautete das Ergebnis 5194:4997, 47:31 und 2:1.

Die Männer-Reserve hatte ein Heimspiel gegen BW Solingen/Hilden 2 zu bestreiten. Sie gewann ihr Spiel mit 4685:4503, 49:29 und 3:0. Ebenfalls zu Hause trat die dritte Mannschaft gegen SG Düsseldorf 4 an. Mit dem Ergebnis 3021:2718, 24:12 und 3:0 blieben die Punkte in Langenfeld.

Im letzten Heimspiel des Wochenendes spielte die vierte Mannschaft gegen Erftstadt/Münstereifel 2 - hier verabschiedete man sich nach einem Endstand von 2966:2890, 21:15 und 2:1. Lediglich die fünfte Mannschaft spielte auswärts bei Frechen 3 und siegte mit 2756:2684, 19:17 und 3:0.

In der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie nicht in den Spielplan eingreift, spielen die Herren 1 am nächsten Samstag, 31. Oktober, in Solingen bei der Konkurrenz von Blau-Weiss. "Es wäre bei dieser Partie mal dringend nötig, zu punkten", so die Sportler aus Langenfeld. Dafür würden ganz fest die Daumen gedrückt werden. Die Damen haben ihr nächste Spiel zuhause am 7. November gegen den amtierenden Deutschen Meister KF Oberthal. Beginn ist um 13 Uhr in der Manni Jung Sportkegelhalle.