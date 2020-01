In einem Testspiel besiegte die B1 das Team der 1. Jugendfussballakademie mit 2:1. Nach dem 0:1 sah alles schon nach einer Testspielniederlage aus, aber durch ein Doppelpack von Jonas Schäfer (69. und 71.) drehte der HSV die Partie gegen das Team, das in der Kreisleistungsklasse Düsseldorf aktuell Rang 7 belegt. Eine ungewohnt weite Anreise hatten die F1 Junioren zu ihrem Hallenturnier, das in Ennepetal stattfand und von Blau-Weiß Voerde ausgerichtet wurde. Dieser Trip hat sich dafür aber gelohnt, denn die HSV Kids holten in sechs Spielen sechs Siege und erreichten dabei das bemerkenswerte Torverhältnis von 32:1.