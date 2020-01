Eine Doppelschicht absolvierten die A1 Junioren, die am Montag beim BV Bergisch Neukirchen (Zweiter in der LK Solingen) und am Samstag bei SF Niederwenigern (Dritter in der LK Essen) testeten. Das Spiel bei den Leverkusenern endete mit einem 2:1 Erfolg aber am Samstag gab es bei den Sportfreunden nichts zu holen (0:6). Das Spiel begann allerdings unter unglücklichen Umständen, da eine gute Spielvorbereitung infolge Stau auf der BAB nicht gegeben war. Gegen ihren Ligarivalen VfL Witzhelden wollten die in der Solinger LK spielenden A2 Junioren ihre Form testen. In Durchgang 1 sah es auch noch recht gut aus, den der Gast führte nur knapp mit 3:2, aber in Durchgang 2 brach das Team vollkommen auseinander und musste acht weitere Treffer hinnehmen. Ein ganz guter Test gelang den B1 Junioren, die gegen die klassenhöher spielende 1.Spvg SF Wald 03 zu einem 0:0 kamen.

Auch beide C Teams liefen auf. Der C1 gelang ein 2:1 gegen den VfB Hilden 03 II, die C2 hatte beim SSV Leverkusen Alkenrath I (Erster in der 1.Kreisklasse Köln) keine Siegchance und musste ein 0:14 hinnehmen. Die Resultate bei den D Junioren waren enger. Die D1 trennte sich vom SSV Leverkusen Alkenrath (Dritter in der 1.Kreisklasse Köln) 2:2 und die D2 unterlag dem BV Bergisch Neukirchen II mit 2:3. Die E1 Junioren durften sich über einen 2:1 Testspielerfolg gegen SF Baumberg II freuen.

In ihren ersten Vorbereitungsspiel trafen die Landesligadamen auf die in der Bezirksliga spielende TG Hilgen 04 und gewannen standesgemäß mit 5:0. Schmankerl am Rande: die Treffer wurden alle durch unterschiedliche Spielerinnen erzielt, was besonders die Übungsleiter gefreut haben sollte. Es trafen Hantke, Keppner, Lange, Mager und Schwarz.