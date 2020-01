Eine zu hohe Hürde stellte für die A1 Junioren in der Bergischen Leistungsklasse der verlustpunktfreie Spitzenreiter SSVg Velbert dar. Bereits nach zwei Minuten ging der Gastgeber in Führung aber fast postwendend gelang dem HSV durch Lohweber der Ausgleich.

Ein Doppelschlag nach knapp einer halben Stunde brachte Velbert dann auf die Siegesstrasse.

In Minute 64 erhöhte die SSVg auf 4:1 und fast mit dem Schlußpfiff fiel dann sogar noch der fünfte Treffer. Eine zu hohe Niederlage. Neben diesem Pflichtspiel standen nur noch weitere Tests auf dem Plan. Die B1 legte am Freitag und Samstag sogar eine Doppelschicht hin, und zwar sehr erfolgreich. Zunächst gab es ein 5:1 beim klassenhöheren SSV Lützenkirchen (Neunter in der Bergischen LK) und am Samstag folgte dann ein 6:2 gegen den Düsseldorfer Kreisligisten TSV Urdenbach. Auch die C Junioren waren fleissig. Die C1 holte ein 2:2 Testremis beim klassenhöheren SSV Lützenkirchen und die C2 besiegte die Zweitvertretung des Lokalrivalen SSV Berghausen mit 3:1. Die D1 trat beim TSV Urdenbach an und unterlag im Düsseldorfer Süden mit 2:9.

Am Sonntag liefen die in den Testspielen erfolgreichen B1 Junioren auch noch auf dem Hallenparkett auf und trafen in der Futsalrunde auf den SSV Lützenkirchen, die 1.Spvg SG Wald 03 und den 1.FC Monheim. Nach zwei Remis (SSV Lützenkirchen 2:2 und 1.FC Monheim 1:1) und einem 1:2 gegen die 1.Spvg SG Wald 03 war nach der Gruppenrunde Schluß.

Die Landesligadamen kamen im Testspiel beim Bezirksligisten TSV Urdenbach zu einem torlosen Remis