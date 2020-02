Eine schwierige Pflichtaufgabe hatten die A2 Junioren vor der Brust, die auf der heimischen Burgstrasse mit dem SC Leichlingen den Tabellenfünften der Leistungsklasse Solingen zu Gast hatten. Die bis dahin immer noch punktlosen Hucklenbrucher hatten sich einiges vorgenommen, doch erhielten nach knapp einer Viertelstunde durch das 0:1 einen ersten Dämpfer. In Minute 23 legte derselbe Torschütze sogar das 0:2 nach. Tschäge konnte nach einer halben Stunde den Anschluß herstellen, aber die in Hälfte 1 überragende „6“ der Gäste legte vor dem Pausenpfiff noch zwei weitere Treffer nach. Abels konnte lediglich den zweiten HSV Treffer markieren. In Durchgang 2 hatten die Blütenstädter auch das bessere Ende für sich und zum Abpfiff stand ein 3:6 im Spielbericht. Besser lief es in der LK Solingen für die B1 Junioren, die mit dem aktuellen Tabellenschlußlicht SC Leichlingen auch eine machbare Aufgabe vor der Brust hatten. Die Hucklenbrucher agierten vom Anpfiff weg souverän und durften sich am Ende über ein 5:0 freuen. Die Treffer erzielten Mayer (2), Kruzkov, Basgier und Burghardt. Die Jungs von der Burgstrasse erreichten dadurch, zumindest vorübergehend, Rang 2 der Tabelle. In der vergangenen Woche standen für die C1 Junioren in der Solinger LK gleich zwei Ligaspiele an. Zunächst ging es am Mittwoch zum „Schlangenberg“. Die gastgebende Elf von TuSpo Richrath war aber kein echter Prüfstein denn das Team von der Burgstrasse gewann mit 21:0. Am Samstag traten die TuSpo Kicker nicht an. Es wäre für den Langenfelder Fussball beschämend, wenn nach dem SSV Berghausen auch TuSpo seine C Junioren aus der LK Solingen zurückziehen würde. Für das Team von der Burgstrasse stand dann am Samstag das Gastspiel bei Germania Reusrath auf dem Plan. Die „Süder“ sorgten mit einem 2:1 für die erste Saisonniederlage des HSV, der aber immer noch auf Rang 1 steht.

Auch beide Damenteams feierten Siege in Testspielen. Die Landesligadamen hatten die SSVg Velbert aus der Verbandsliga zu Gast und siegten durch einen späten Treffer von Cora Wirthwein mit 1:0. Die Damen 2 testeten gegen den Kreisligisten Essener SG 99/06, und zwar erfolgreich. Beim 5:0 trafen Paul (2), Kersenbrock und Grünwald-Riera (2) für die Rot-Weissen.

Bei den A1 Junioren und den jüngeren Teams standen ebenfalls nur Testspiele an. Im Einzelnen gab es dabei folgende Resultate:

A1 Junioren zuhause gegen SV Schlebusch 4:1

D1 Junioren zuhause gegen SV Schlebusch 2:13

D1 Junioren zuhause gegen TSV Eller 04 1:10

E2 Junioren bei SSV Berghausen II 1:2

F1 Junioren bei SV Eintracht Solingen II 11:3

F1 Junioren zuhause gegen TURU Düsseldorf 3:0

F2 Junioren zuhause gegen SC Germania Reusrath I 6:9

F3 Junioren zuhause gegen VfL Benrath 4:7