Ein schlechtes Wochenende war es für die A Junioren, die beide ihre Spiele verloren.

Im Topduell der Bergischen Leistungsklasse hatte die A1 den TSV Ronsdorf zu Gast, der um drei Zähler vor dem HSV lag. Durch eine verschlafene Anfangsphase setzte sich der HSV selber unnötig unter Druck, denn nach knapp einer Viertelstunde hieß es 0:2. Das Team bewies aber Moral und konnte in Hälfte 2 durch Sieg und Beyen ausgleichen (64., 70.). Aber diese Freude währte nur kurz. In Minute 73 gelang dem Gast aus Wuppertal der dritte Treffer, der dann auch zum Sieg reichen sollte. Der HSV bleibt dadurch Fünfter, muss aber aufpassen den Kontakt zu den ersten vier Rängen, die zur Aufstiegsrunde in die NRL berechtigen, nicht zu verlieren. Die A2 kam in der Solinger LK bei der 1.Spvg SG Wald 03 über ein 2:5 nicht hinaus. Bis zur 78. Minute sah es noch gut aus, denn in dieser konnte Abels auf 2:3 verkürzen. Ein Doppelschlag in den Schlußminuten sorgte für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Für den ersten HSV Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 war Calignano verantwortlich. Die B1 Junioren mussten sich bei der B2 der Sportfreunde Baumberg in der LK Solingen mit einer Punkteteilung begnügen. Bis zur Pause spielte nur der HSV und führte mit 3:0 (Mayer, Basgier (2)). Im zweiten Durchgang drehte der Gastgeber den Spieß um und kam zum Ausgleich. Fünf Minuten vor dem Abpfiff brachte Basgier seine Farben erneut in Front, aber kurz vor dem Ende fiel dann doch noch das 4:4. Der HSV ist weiterhin Vierter, hat aber noch alle Chancen nach oben. Grund zur Freude gab es bei beiden C Junioren Teams.

In der LK Solingen konnte die C1 ihre Partie bei Post SV Solingen mit 4:1 für sich entscheiden (Gillen 2, Rybinski, Kaufhold). Da der VfB Solingen spielfrei war, erklommen die Hucklenbrucher durch diese drei Punkte wieder Rang 1 der Tabelle. Noch deutlicher verlief die Partie der C2 gegen die SSVg Haan. Rave (3), Narloch, Schlegel (2) und Münch schossen ihr Team zu einem nie gefährdeten 7:1. Durch die gleichzeitige Niederlage von DV Solingen sind die Rot-Weissen jetzt Vierter. Bei den D Junioren sah es nicht so gut aus. Die D1 kam beim Tabellenführer ESV Opladen befürchtet deutlich mit 0:16 unter die Räder. Die D2 verlor ihre Heimpartie gegen den SC Leichlingen III mit 2:3. Die Treffer von Rosenthal und Königs reichten nicht. Bei den E Junioren gab es einen Sieg und ein Remis. Die E1 unterlag bei TuS Quettingen mit 4:12 und die E2 erreichte ein 2:2 bei TSV Solingen II.

In der Fair Play Liga spielten die Bambini auch auf der „Höher Heide“ und kamen zu einem 8:1 bei TSV Solingen.