In der LK Solingen unterlagen die A2 Junioren beim SSV Lützenkirchen mit 2:3. Die frühe HSV Führung durch Mölders (6.) konnte der Gastgeber durch zwei Treffer in den Spielminuten 26 und 35 kontern. Kurz vor dem Pausenpfiff traf dann Müller zum 2:2. In Durchgang 2 unterlief dem HSV direkt nach Wiederanpfiff ein Eigentor, das letztlich dem Gastgeber alle drei Punkte bescherte. Der HSV hat als Dritter zwar immer noch Tuchfühlung zum Zweiten VfB Solingen II, aber auch der SSV ist jetzt bis auf einen Punkt herangerückt.

Das zweite Pflichtspiel im Juniorenbereich bestritten die D2 Junioren, die den SC Leichlingen III zu Gast hatten und mit 4:1 gewannen. Die Treffer für den HSV erzielten Ndiaye Badji (3) und Kewitz. Die Mannschaft konnte sich dadurch ins Tabellenmittelfeld vorarbeiten. Darüberhinaus standen nur noch sechs Testspiele an. Diese brachte einen Sieg (D1 gegen TURU 1880 Düsseldorf II 7:1), zwei Remis (C2 Junioren gegen VfB Hilden 03 III 3:3 und

D1 Junioren gegen DJK TUSA Düsseldorf II 2:2) und leider auch drei Niederlagen (VdS Nievenheim gegen C1 Junioren 5:4 – 2 Treffer für den Niederrheinligisten fielen erst in der Schlußminute!, SC Leverkusen II gegen E2 Junioren 7:1 und F1 Junioren gegen Cronenberger SC II 1:5).

Salto Nullo hieß es diesmal für die Damenteams. Bereits am Mittwoch erlebten die Damen 1 im Kreispokal beim TSV Solingen eine bittere Pleite und unterlagen dem zwei Klassen tiefer spielenden Bezirksligisten mit 1:2. Dass die Mannschaft nicht in Topbesetzung auflaufen konnte, sollte dabei nicht als Erklärung dienen. Bis zur Pause führte der engagiertere Gastgeber schon mit 2:0. Das 2:1 durch Hutter (69.) war dann zu wenig, um der Favoritenrolle gerecht zu werden. Am Sonntag unterlag das Team dann in der Liga dem Tabellenvierten Borussia Bocholt II mit 0:3. Da der SV Walbeck seine Partie gegen SSVg Velbert mit 2:1 für sich entscheiden konnte, ist auch der scheinbar sichere Abstand zu den Abstiegsrängen verschwunden. Lediglich das bessere Torverhältnis spricht noch für die Hucklenbrucherinnen. Ein Sieg im kommenden Ligaspiel gegen Viktoria Winnekendonk (Donnerstag, 19:30 Uhr Burgstrasse) wäre da schon eine tolle Reaktion darauf.

Auch die Damen 2 kehrten mit leeren Händen vom Gastspiel beim GSV Langenfeld zurück. Bis zum Pausenpfiff sorgte der Treffer von Klimmeck (16.) noch für gute Laune, aber das Team vom Gravenberg netzte dann dreimal ein (48., 60. und 64.) und schwenkte damit auf die Siegerstrasse. Der Anschlußtreffer durch Wunderlich (73.) reichte nicht mehr für eine erneute Wendung.