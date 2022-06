KW23/2022: Verbandsligadamen dürfen nur noch hoffen

Am letzten Spieltag könnte es für die Damen 1 ganz bitter kommen.

Im ersten Spiel der Meisterschaftsrunde der LK Solingen, in der die jeweils beiden Gruppenersten und -zweiten der beiden Leistungsklassen den Kreismeister ermitteln, unterlagen die B1 Junioren zuhause der 1.Spvg SG Wald 03 II mit 1:3. Marcel Zirny hatte seine Farben in Minute 13 in Führung gebracht, aber der Gast konnte das Spiel in Durchgang 2 zu seinen Gunsten drehen. Daß ein sportlicher Gewinner nicht immer auch Niveau hat, „bewies“ ein Co-Trainer aus Solingen mit einer unpassenden Aussage nach dem Abpfiff, die der Unparteiische aber im Spielbericht vermerkt hat und vermutlich eine Bestrafung nach sich ziehen dürfte. In einem Testspiel unterlag die C2 bei MSV Düsseldorf mit 0:1. In einem weiteren Freundschafsspiel trennte sich die F2 vom TSV Solingen mit 3:3. Eine Niederlage mussten die neu formierten Bambini 2 im Spiel gegen den SSV Berghausen hinnehmen.

Jetzt wird es für die Damen 1 in der Verbandsliga sehr eng! Im Heimspiel gegen den VfL Borussia Mönchengladbach II fiel die Entscheidung zu Ungunsten des HSV, wie bereit schon zu oft in der abgelaufenen Saison, in der Schlußphase. Mit einem Strafstoß trafen die Fohlinnen in Minute 78 zum entscheidenden 0:1. Das Spiel des direkten Konkurrenten SV Walbeck bei Eintracht Solingen fand nicht statt, dürfte aber als Sieg für den SVW gewertet werden. In der kommenden Woche ist der HSV spielfrei wohingegen Walbeck gegen die Spvg Gustorf-Gindorf noch einmal die Chance zu Punkten hat und wenn das gelänge….

Die Damen 2 gewannen ihre Partie gegen Sparta Bilk mit 3:1. Für die HSV Treffer durften sich Jenny Grünwald Riera (24.) sowie Cora Wirthwein (76. und 80.) feiern lassen