KW24: B1 Junioren verpassen den Titel knapp

Durch ein 3:5 gegen den VfB Solingen muss der HSV den Gästen den Vortritt lassen

In der Meisterrunde der LK Solingen reichte es für den HSV nicht ganz zu Platz 1. Nach einem souveränen 10:0 beim VfB Solingen II (Tore Auringer, Schlickeiser, Tikalas (2), Coric (2), Schmitz (2), Hruschka und Rybinski) hatte man im Heimspiel gegen den VfB Solingen I den Kreismeistertitel vor Augen, aber der Gast war in dieser Partie etwas cleverer und effektiver. Die frühe Gästeführung konnte Coric egalisieren (38) und auch auf das postwendende 1.2 hatte er eine Antwort zum 2:2 parat (40.). Ein Dreierschlag binnen 11 Minuten brachte in Durchgang 2 dann aber die Vorentscheidung zugunsten der Klingenstädter. Das 3:5 durch Tsehaye war dann nur noch Ergebniskosmetik. Trotzdem eine sehr gute Leistung der Jungs in der abgelaufenen Saison! Die C2 Junioren absolvierte ein Freundschaftsspiel gegen den TSV Meerbusch. Im Spiel gegen die neue C der Linksrheinischen gab es ein 8:3. Der D2 gelang im Test gegen die Spvg Hilden 05/06 ein 0:0. Im letzten Ligaspiel unterlagen die Damen 2 bei TUSA Düsseldorf mit 4:5 und beenden die Meisterrunde auf Rang 8. Die HSV Treffer gelangen Klimmeck (3) und Thal