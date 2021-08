Bei den Meisterschaftsspielen am Sonntag trafen zunächst die Damen 2 in der Kreisliga auf den ASV Tiefenbroich. Bei ihrem Saisonauftakt holten sie durch ein 4:0 (3:0) die ersten drei Zähler auf ihr Konto. Bei leichtem Nieselregen übernahmen die Gastgeberinnen vom Anpfiff weg das Kommando und stellten durch Anne Lange (6.) und Alma Zaghini (10.) recht früh die Weichen auf Sieg. Danach flachte die Partie aber etwas ab und die Offensivbemühungen waren nicht mehr so zielstrebig. Auf der anderen Seite konnte der Gast das Gehäuse von Francesca Matteucci auch nicht in Gefahr bringen. Im Anschluß an eine schöne Hereingabe von der Seite erhöhte Anne Lange nach 35 Minuten auf 3:0. Im zweiten Durchgang verwalteten die Hucklenbrucherinnen das Resultat und legten durch Dara Blum „nur“ noch einen Treffer nach (70.). Am kommenden Spieltag haben die HSV Damen erneut Heimrecht und treffen auf der mit 16 Teams stark besetzen Kreisliga Düsseldorf auf den TSV Urdenbach II. Die Damen I konnten auch im zweiten Ligaspiel punkten, zumindest einfach. Das Heimspiel gegen die SSVg Velbert endete mit einem 2:2 (1:2). Bereits in Minute 11ging der Gast durch seine Nummer 6 in Führung, doch 5 Minuten später sorgte dieselbe Spielerin dann für den Ausgleichstreffer. Kurz vor der Pause legte die SSVg den zweiten Treffer nach. Nach 61 Minuten trafen dann endlich auch einmal die Gastgeberinnen selber. Torschützin zum 2:2 war Julia Wahl. Nach Spieltag 2 haben sich die HSV Damen mit 4 Punkten auf einem guten fünften Rang einsortiert. Am kommenden Sonntag folgt das Gastspiel beim SV Walbeck, der mit 3 Zählern auf Rang 9 steht.

Bei den Junioren waren die U19 und die U15 besonders fleissig. Am Samstag traf die U19 auf den SV Wersten 04 aus der Leistungsklasse Düsseldorf und musste ein 1:2 hinnehmen. Die Führung durch Fabio Tuttolomondo (30.) drehte der Gastgeber in Durchgang 2 um. Am Sonntag lief es im Test gegen den Niederrheinligisten KFC Uerdingen besser. Ben Rapp und Yannick Mölders sorgten für die Treffer zum 2:0 Sieg. Die U18 kam am Samstag beim Test gegen den SV Wersten 04 II zu einem deutlichen 8:1. Die Treffer für den klassenhöheren HSV (Leistungsklasse Solingen) erzielten Basgier (2), Sisic, Mayer (2), Höllmann, Edwardson, und Mölders. Die U17 traf in einem Vorbereitungsspiel auf die U17 des 1.FC Monheim und düpierte das Team aus der Gänselieslstadt mit 8:0. Für die Hucklenbrucher netzten Auringer, Schmitz (3), und Rybinski (4) ein. Die U15 testete in der abgelaufenen Woche gleich dreimal. Am Mittwoch traf das Team in Hitdorf auf die B Junioren des SCH und gewann diesen Test mit 3:1 (Sieberth , Stadelbacher und Voigtländer). Am Samstag folgte ein 3:2 gegen den Kreisligisten TSV Eller 04 (Treffer für den HSV Mansosa Malangu, Mashhorg und Kovacevic) und die Testreihe komplett machte die Partie beim VfB Hilden am Sonntag. Die Treffer zum beachtlichen 2:2 gegen den Niederrheinligisten erzielten Zumbel und Frey. Die U14 hatte auf der Anlage Hinter den Gärten den VfB Langenfeld zu Gast und besiegte in diesem Test den klassentieferen „Lokalrivalen“ mit 14:4. In dieser torreichen Partie waren Janßen (4) und Hoseyny Marquez (4) besonders torhungrig. Die übrigen Buden erzielten Ludwitzki, Selmani, Seven, Balko und Matin (2). Der Test der U11 gegen die E3 des SC Leichlingen endete mit einem 5:5.