Kurios verliefen die Spiele bei den A Junioren. In der Bergischen LK sorgte Jonas Schäfer noch in Minute 1 für die Führung der U19 bei Bayer Wuppertal. Bis zur Pause konnte der Gastgeber das aber auf 4:2 drehen. In Durchgang 2 legte das Team fünf weitere Treffer nach und sorgte somit für eine sehr deutliche Niederlage des HSV. In der Solinger LK trafen die U18 Junioren in Solingen auf den BSC Union. Der Gastgeber hatte nur einen reduzierten Kader zur Verfügung, der sich schnell als nicht ligentauglich zeigte. Die Hucklenbrucher „gewannen“ am Brabant mit 34:0. Den Gastgebern gebührt aber Respekt dafür, die Partie überhaupt zuende gespielt zu haben.

Ob der BSC aber auf diese Weise die Saison beendet, darf bezweifelt werden. In der Solinger LK kam die U17 im Heimspiel gegen die 1.Spvg SG Wald 03 III zu einem 1:1. Der HSV führte durch Sebastian Schlickeiser bis Minute 74 mit 1:0, musste dann aber noch den Ausgleichstreffer hinnehmen. Die U13 unterlag in der LK Solingen dem Lokalrivalen Germania Reusrath deutlich mit 2:7. Nach dem Treffer zum 1:2 durch Arijan Hajdari keimte zumindest Hoffnung auf ein besseres Resultat, aber „die Süder“ legten noch 5 Treffer nach. Fast mit dem Schlußpfiff hatte zumindest der Hucklenbrucher Arijan Hajdari seinen persönlichen Erfolg und netzte zum zweiten mal ein. Auch für die U10 gab es nichts zu holen. Auf der Sandstrasse unterlagen die HSV Kids den gastgebenden Sportfreunden Baumberg mit 0:10. Deutliche Siege gelangen aber den F Teams in der Fair Play Liga. Die U9 gewann gegen den GSV Langenfeld mit 13:1. Noch deutlicher machte es die U8, die den BV Bergisch Neukirchen II mit 15:0 nach hause schickte. Die Bambini musste auch den gastgebenden Sportfreunden Baumberg den Vortritt lassen und unterlagen in der Rheingemeinde mit 3:9.

Bei C Juniorenteams bestritten zudem Testspiele. Die U15 unterlag in einem schönen Spiel dem Regionalligisten SC Fortuna Köln mit 1:3. Marcel Zirny brachte den HSV nach 20 Minuten in Front. Kurz nach der Halbzeit konnte der Gast aus der Domstadt ausgleichen und in der Schlußphase legten die Kölner noch zweimal nach.

Die zweite deutliche Niederlage in Folge mussten die Verbandsligadamen hinnehmen. Gegen die Drittvertretung des Bundesligisten SGS Essen Schönebeck setzte es auf der Burgstrasse ein 2:7. Nach 33 Minuten konnte Julia Keppner durch ihren Treffer den Anschluß herstellen – die Gäste waren durch Treffer in den Minuten 5 und 20 mit 2:0 in Führung gegangen. Aber die Hoffnung auf ein besseres Resultat wurde schon vor dem Pausenpfiff stark geschmälert, denn die SGS legte zwei weitere Treffer nach. Der zweite HSV Treffer durch Lena Raucamp in Minute 73 zum zwischenzeitlichen 2:6 war auch nur Ergebniskosmetik. Besser lief es für die Damen 2, die bei der Spvg Hilden 05/06 mit 9:0 gewannen. Die Treffer für die Hucklenbrucherinnen erzielten Katrin Paul (6), Hannah Trienens, Jill Becker und Amanda Kuriata. Wermutstropfen auf den deutliche Sieg war die Verletzung von Hannah Trienens, die mit einer Sprunggelenksverletzung ausschied. Gute Besserung an dieser Stelle.