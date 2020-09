In der Kreisliga kamen die A2 Junioren im zweiten Spiel zum zweiten Sieg. Bei der Zweitvertretung des SSV Berghausen gab es ein überdeutliches 15:0, was augenblicklich in der noch nicht aussagekräftigen Tabelle Platz1 bringt.

In der Kreisliga der B Junioren wurde die Partie der B2 bei Britannia Solingen kurz nach Beginn der zweiten Hälfte abgebrochen, da die gastgebende Mannschaft nicht mehr genügend Akteure aufbieten konnte. Zu diesem Zeitpunkt führte der HSV mit 9:0. Normalerweise sollte die Partie mit diesem Ergebnis gewertet werden. Die C2 konnte in der Partie beim 1.FC Monheim I keine Punkte holen, denn man unterlag mit 1:4. Für die D1 Junioren scheint es wieder eine schwere Saison zu werden. Das 2:7 im Heimspiel gegen den BV Bergisch Neukirchen bedeutete die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Mehr zum Jubeln gab es bei den E1 Junioren, die ihre Heimpartie gegen den BV Bergisch Neukirchen I mit 15:0 gewannen. Das Lokalderby bei der E1 des GSV Langenfeld konnte die E2 mit 5:3 für sich entscheiden. In den Partien der Fair-Play-Runden gab es folgende Resultate: Die F1 gewann bei TSV Solingen III mit 3:2, die F2 unterlag bei VfB Solingen II mit 0:10 und die Bambini besiegten den SSV Lützenkirchen mit 13:0.

Bei den in die Verbandsliga aufgestiegenen Damen 1 läuft es noch nicht rund. Die Heimpartie gegen den SV Walbeck brachte ein 1:3. Freudige Gesichter gab es hingegen bei den Damen 2, die ihre Auswärtspartie beim ASV Tiefenbroich mit 4:0 für sich entscheiden konnten.

Neben diesen Pflichtspielen gab es auch wieder Freundschaftskicks. Die B1 musste dabei die Überlegenheit des gastgebenden 1.FC Mönchengladbach II anerkennen und zog mit 1:5 den Kürzeren. Die C1 kam zu einem 4:4 beim ebenfalls in der LK auflaufenden TSV Urdenbach und die D2 Junioren unterlagen den D Mädchen von Bayer Leverkusen mit 2:3.