In der Bergischen LK gelingt den A1 Junioren durch einen 6:1 Auswärtserfolg beim BV Bergisch Neukirchen vorerst der Sprung auf Rang 1. Die HSV Führung nach einer halben Stunde (Basgier) konnte der BVB noch vor der Pause ausgleichen, aber durch Treffer von Attardi (55.) Tuttolomondo (70.und 80.) McCann (73.) und Stahr (77.) sicherte sich der HSV die drei Zähler. Bereits am Mittwoch gelang durch einen 13:1 Auswärtserfolg bei DV Solingen der Sprung in die nächste Runde. In dieser einseitigen Partie trafen Stahr (2), Höllmann (2), Sisic (2), Andickol, Mölders, Müller (2), Kruzkov, Tuttolomondo und Attardi. Weiterhin eine weisse Weste behalten die A2 Junioren, die ihre Auswärtspartie beim zuvor punktgleichen SSV Berghausen mit 3:1 für sich entscheiden konnten. Für die Gäste trafen Ruß, Atay und Demirel. Auch der B1 gelang ein Kantersieg. Auf der Ritterstrasse in Solingen fielen die Treffer gegen den gastgebenden Post SV II wie die berühmten reifen Früchte. Am Ende hieß es 17:0 für die Hucklenbrucher. Für das Team von der Burgstrasse trugen sich folgende Kicker in die Torschützenliste ein: Oleszowsky (3), Rybinski (3), Zumbel, Schmitz (5), Lawonn (2), Krozkov, Tsehaye und Fey. Nach jetzt 4 Spieltagen führt der HSV die Tabelle an. Ihre tolle Form bewiesen die C1 Junioren, die ihr Pendant vom 1.FC Monheim in der Bergischen LK mit 7:1 in die Schranken wiesen und ohne Punktverlust Platz 1 der Tabelle halten. Für die C2 Junioren lief es nicht so glatt, denn sie verloren in der LK Solingen ihre Heimpartie gegen den neuen Tabellenzweiten SSV Lützenkirchen knapp mit 2:3. Die Leverkusener führten bis zur 31. Minute schon mit 3:0. Durch Treffer von Mashhorg (32.) und Selmani (58.) kam zwar nochmal Spannung auf, zu etwas Zählbaren langte es aber nicht mehr. Bei den D Junioren gab es einen Sieg und eine Niederlage. Die D1 beim BV Bergisch Neukirchen zu einem deutlichen 10:1 und ist jetzt Vierter ihrer Gruppe. Die D2 kam bei Germania Reusrath III nicht über ein 0:2 hinaus. Durch diese Niederlage rutscht die Mannschaft auf Rang 8 der Gruppe ab. Auch bei den E Junioren gab es Sieg und Niederlage. Die E1 ließ beim 6:0 Erfolg gegen den VfB Langenfeld keine Fragen offen. Durch Treffer von Gerhardt, Yaygin und Koßmann führte der HSV zur Pause schon mit 3:0 und ließ in Durchgang 2 weitere 3 „Buden“ folgen (Zeqiri, Gerhardt, Di Nardo). Der HSV konnte sich dadurch am Lokalrivalen von der Jahnstrasse vorbeischieben und belegt aktuell Rang 7 der Tabelle. Im Heimspiel gegen den SC Leichlingen kam die E2 kräftig unter die Räder. Das Team von der Balker Aue gewann gegen unsere Jungs mit 10:2. Beide HSV Treffer erzielte Di Figlia. Auch dieses Team belegt aktuell den siebten Tabellenrang. In den Partien der Fair-Play-Ligen gab es zwei Erfolge für den HSV. Die F1 gewann beim VfB Solingen II mit 4:2. Noch deutlicher war der Sieg der F2 bei der SSVg 06 Haan (4:0).

Die Damen II gewannen das Spiel beim FC Tannenhof, das in einer 9er Variante ausgetragen wurde, mit 3:1 und konnten sich damit auf Rang 4 der Tabelle vorschieben. Die Treffer für die Hucklenbrucherinnen fielen alle schon im ersten Durchgang (Mager 24., Paul 36., und Hungenberg 40.). Der Anschlußtreffer für die Gastgeberinnen fiel eine Viertelstunde vor dem Abpfiff.

Neben den Pflichtaufgaben fanden unter der Woche auch wieder zwei Testspiele statt. Die D1 gewann gegen die 1. Jugendfußball Akademie (Leistungsklasse Düsseldorf) mit 2:1 (Houllich 2)

und die E1 unterlag gegen den SC Leichlingen III mit 0:1.