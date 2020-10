Die Verbandsligadamen zahlen erneut Lehrgeld. Im Heimspiel gegen den FV Mönchengladbach geriet die Mannschaft bereits in der 2ten Spielminute in Rückstand, was natürlich das Selbstvertrauen nicht gerade beflügelte. Danach schien sich die Mannschaft aber zu berappeln und hielt das Resultat bis zur Pause. Nach dem Wiederanpfiff dauerte es erneut nur 180 Sekunden, ehe der Ball zum 0:2 im HSV Gehäuse zappelte. Die Gäste netzten danach noch viermal ein und für die Hucklenbrucherinnen traf zwischenzeitlich Larissa Herhalt nur zum 1:4. Zum Glück gibt es im unteren Tabellendrittel noch andere Teams, die ebenfalls noch nicht viel gepunktet haben. Das Feld liegt noch eng zusammen. In der Kreisliga gelang den A2 Junioren ein 18:1 Kantersieg gegen einen überforderten Gegner.Der BSC Union Solingen reiste allerdings nur mit einem Minikader von 11 Spielern an und schwächte sich im Spielverlauf durch „den roten Karton“ weiter. Für den HSV trafen Mölders (4), Sisic, Andickol, Sprengel (3), Müller, Rapp (2), Schagen (3), Edwardson, Höllmann und Wagner. Der HSV führt aktuell die Tabelle an. Das vorgezogene Heimspiel der B2 Junioren gegen das zweite B Team des 1.FC Monheim brachte einen souveränen 5:1 Erfolg. Schon der erste Angriff sorgte für die Führung durch Bischoff (1.). Nach knapp einer halben Stunde konnte der Gast ausgleichen. Dabei bleib es auch bis zur Pause. Der zweite Durchgang stand dann aber eindeutig im Zeichen der Rot-Weißen. Bischoff (52.), Lawonn (58.), Oleszowsky (68, FE) und Narloch (77.) sorgten für die restlichen Treffer. Nach nunmehr 4 Spielen steht das Team mit 9 Punkten und 20:6 Toren an der Tabellenspitze. Könnte aber noch vom VfB Solingen I eingeholt werden, der erst zweimal ran mußte. Ein Sieg in einem vorgezogenen Ligaspiel gelang auch den D2 Junioren, die den gastgebenden BV Bergisch Neukirchen II beim 8:0 klar beherrschten. Für den HSV trafen van Gestel, Auringer (3), Daka, Ndiaye Badij, Bruchhagen und Zielinski. Mit jetzt 6 Zählern aus 3 Spielen liegt die Mannschaft auf einem guten vierten Rang der Tabelle.

Die C1 testete erneut zweimal. Am Samstag gab es ein beeindruckendes 5:0 gegen die in der Niederrheinliga auflaufende 1.Spvg Solingen-Wald 03. Die HSV Treffer teilten sich Schmitz (3) und Kalaidis (2). Am Sonntag folgte dann ein 2:3 gegen den SV Heckinghausen aus der Leistungsklasse Wuppertal. Neben den C1 Junioren waren auch die Jüngsten HSV Kicker freundschaftlich unterwegs. Die F2 Junioren kamen gegen TuSpo Richrath II beim 1:18 unter die Räder, mussten dabei aber mit einem zu kleinen Kader zurande kommen. Den Bambini gelang hingegen ein 13:3 Siege gegen ihr Pendant vom SSV Berghausen.

Auch die Damen 2 wollten nicht auf der faulen Haut liegen und setzten ein Testspiel gegen den FSV Vohwinkel aus der Kreisliga Remscheid an. Der ehemalige Bezirksligist aus der Schwebebahnstadt hatte mit 5:1 das bessere Ende für sich.