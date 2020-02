Kreis Mettmann. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ werden sich mehr als 900 Athletinnen und Athleten aus der gesamten Bundesrepublik vom 02.-06. März im Berchtesgadener Land bei den Nationalen Special Olympics Winterspielen 2020 in acht Sportarten messen. Dabei sind auch zwölf Athletinnen und Athleten der Lebenshilfe-Sportabteilung aus dem Kreis Mettmann.

„Unsere Wintersport-Athleten haben kontinuierlich trainiert, und bei den 3. Special Olympics Wintersporttagen NRW haben wir sehen können, dass sie gut vorbereitet sind“, erklärt Gudrun Kronenberg, Sportkoordinatorin der Lebenshilfe-Sportabteilung. Da es sich auch um inklusive Wettbewerbe handelt (je ein Sportler mit und ohne Behinderung starten zusammen), wird Athlet Alexander Fleckenstein mit seinem Unified-Partner Peter Roth an den Start gehen.

„Fünf Athletinnen und Athleten starten in der Disziplin Snowboard, sieben im Ski Alpin“, ergänzt Kronenberg. Die Mannschaft fahre am 01. März los und sei am 07. März wieder zurück. Besonders freuten sich die Teilnehmer immer auf die Eröffnungs- und Schlussveranstaltung mit einem interessanten und abwechslungsreichen Programm.

„Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, will ich mutig mein Bestes geben“ lautet der Special Olympics-Eid. „Den haben die Athletinnen und Athleten längst verinnerlicht, auch wenn sie nicht auf dem Siegertreppchen stehen. Dabei sein zu können ist für jeden schon ein Gewinn“, so die Sportkoordinatorin.

Die Teilnehmer im Ski Alpin: Katharina Bachmann, Velbert; Boris Drasler, Langenfeld; Wolfgang Eiteneuer, Monheim; Alexander Fleckenstein, Hilden; Olaf Guttek, Langenfeld; Mathias Ressing, Velbert; Emily Träm, Ratingen.

Die Teilnehmer im Snowboard: Michelle Keller, Ratingen; Julia Lewen, Ratingen; Katharina Lewen, Ratingen; Stefan Patyk, Langenfeld; Stefanie Wiegel, Langenfeld.

Das Trainer- und Betreuungsteam: Mike Dreesmann, Wuppertal, Delegationsleiter und Headcoach Snowboard, Petra Wiegel, Langenfeld, Headcoach Ski Alpin; Dietmar Wiegel, Langenfeld, Coach Snowboard; Leonie Schütter, Heiligenhaus, Coach Ski Alpin, Lisa Meingast, Bottrop, Betreuerin Ski Alpin; Eric Glindemann, Velbert, Betreuer; Peter Roth, Hilden, Unified-Partner Ski Alpin.