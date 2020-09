Bereits nach den ersten drei Einzeln durfte gejubelt werden: Nur noch zwei Matchpunkte benötigten die in dieser Saison noch ungeschlagenen Herren 30 des Langenfelder Tennisclubs vor dem letzten Saisonspiel in Grevenbroich, um in die Niederrheinliga aufzusteigen.

Josh Diego an Position zwei sowie die Brüder Stefan und Gunnar Jommersbach an den Positionen vier und sechs begannen die ersten drei Einzel auf der Anlage des TC Kapellen. Gunnar Jommersbachs Gegner musste beim Stand von 6-4 und 0-2 aus Langenfelder Sicht verletzungsbedingt aufgeben. Auch Josh Diego war ab dem zweiten Satz mit einer Zerrung gehandicapt und verlor sein Einzel in zwei Sätzen. Stefan Jommersbach kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz zurück in die Partie, spielte fortan wesentlich sicherer und gewann den Match Tiebreak ungefährdet mit 10-4.

Erstmalig in der höchsten Liga

Somit spielt erstmalig eine Herren 30 Mannschaft aus Langenfeld im Sommer in der höchsten Liga des Tennisverbandes Niederrhein und die Männer vom LTC 76 aus Langenfeld Richrath wiederholten nach dem Aufstieg im Winter dieses Kunststück auch im Sommer.

Die weiteren Punkte des Tages holten Mathieu Rave und Sven Reuter im Einzel sowie die Doppelpaarungen Rave/ S. Jommersbach und Reuter/ G. Jommersbach.

Marcel Gohmert an Position 5 im Einzel und das Doppel Gohmert/ Hahn mussten sich geschlagen geben. Josh Diego konnte aufgrund seiner Verletzung kein Doppel spielen.

Schwere Saison

Dass die nächste Saison extrem schwer wird, da in der Niederrheinliga einige Schwergewichte des Tennisverbandes warten, ist dem Team um Kapitän Mathieu Rave bewusst. Dennoch wird der LTC seiner Philosophie treu bleiben und auch weiterhin auf bezahlte Gastspieler, wie sie in dieser Liga durchaus bei anderen Vereinen üblich sind, verzichten und das Abenteuer voller Vorfreude angehen.