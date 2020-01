Hier die Nominierungen zum Sportler des Jahres 2019 in Langenfeld.

Markus Heckrath (34)

Unterwasserrugby

Schwimmverein Langenfeld



Langenfelds Sportler des Jahres 2015 ist auch mit 34 Jahren unermüdlich im Leistungssport aktiv. Bei der letztjährigen Weltmeisterschaft im Unterwasserrugby sicherte er sich mit Deutschland den 3. Platz. Hier ein kurzer Bericht:

Durch zwei klare Siege gegen Großbritannien und Tschechien sowie einem Unentschieden gegen Vizeeuropameister Dänemark war die Mannschaft aufgrund des schlechteren Torverhältnisses Gruppen-zweiter. Im Viertelfinale konnten die Deutschen sich gegen Rekordweltmeister Schweden klar mit 2:0 durchsetzen. Im Halbfinale wartete nun der Topfavorit aus Norwegen. Dieser konnte die direkten Aufeinandertreffen seit 2011 alle für sich entscheiden. Auch dieses Mal war der Start holprig. So konnten die Norweger früh in Überzahl das 1:0 erzielen, den Deutschen gelang allerdings noch vor der Halbzeit der Ausgleichstreffer. Die restliche Spielzeit blieb torlos und so musste das Spiel im Strafwurfwerfen entschieden werden. Dort unterlagen die Deutschen dann mit 1:2. Im kleinen Finale traf man erneut auf die Mannschaft aus Dänemark. Hier konnte Team Germany vor allem durch eine starke Defensive das Spiel für sich entscheiden und die Bronze-Medaille nach Hause holen.

Björn Joppien

Badminton

FC Langenfeld



Björn Joppien begann im Alter von vier Jahren Badminton zu spielen. Durch die Förderung im Rahmen der Badmintonschule des FC Langenfeld entwickelte er sich schnell und errang sehr viele nationale sowie internationale Titel.

Nach seinem Schulabschluss 1997 begann Joppien sich professionell auf eine Karriere vorzubereiten und erhöhte sein Trainingspensum. Weitere Erfolge stellten sich schnell ein. So gewann er die deutschen Meisterschaften sieben Mal. Außerdem wurde er Junioren-Europameister (1999) und Dritter bei den Europameisterschaften (2004) sowie Olympia-Teilnehmer 2004 in Athen. Am 22. Februar 2010 gab Björn Joppien seinen Rücktritt vom Badminton-Leistungssport bekannt.

Nach einigen Jahren Auszeit, zog es Ihn Ende 2016 in die Halle zurück, wo er schon bald wieder am Ligabetrieb teilnahm. Dass er immer noch ein herausragender Spieler ist, stellte er zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften (2019) der Altersklasse 035 unter Beweis, wo er im Einzel auf beeindruckende Art und Weise den ersten Platz und im Doppel den zweiten Platz holen konnte.

Moritz Schaller (19)

Schwimmen

SV Bayer Wuppertal



Um nach seinem Abitur professioneller trainieren zu können, wechselte Moritz Schaller im Sommer 2018 von seinem Heimatverein SV Langenfeld zum SV Bayer Wuppertal, wo er nun in der 1. Mannschaft schwimmt. Dies bedeutet bis zu acht Trainingseinheiten pro Woche mit jeweils zwei Stunden Schwimmtraining und eine Stunde Kraft- und Athletiktraining. In Summe kommen 24 Stunden Training bzw. 50 km Schwimmen pro Woche zusammen.

Die Saison startete im Februar 2019 mit dem Mannschaftswettbewerb in der 1. Bundesliga, wo die zwölf besten Mannschaften Deutschlands um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft schwimmen. Die SG Bayer belegte hier den neunten Platz. Im Mai 2019 wurde Moritz Schaller bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften Dritter über 100 m Schmetterling. Anfang November wurde er NRW-Kurzbahnmeister in der offenen Klasse über 50 m Schmetterling und der Höhepunkt folgte Mitte November bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin, wo das große Schwimmtalent in der Juniorenwertung über 50 m Schmetterling in 23,75 sec. den 2. Platz und über 100 m Schmetterling in 53,67 sec. den 3. Platz belegte.