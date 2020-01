Hier die Nominierungen zur Mannschaft des Jahres:

CLL Rangers

Cheerleading



Die CLL Rangers waren auch in der vergangenen Saison 2018/2019 besonders erfolgreich und nicht nur das erfolgreichste Team des Cheer Label Langenfeld e.V., sondern national sowie international

ganz vorne mit dabei. Die WM Teilnahme in Orlando im April 2019 übertraf die Erwartungen und so konnte man sich zum Vorjahr enorm steigern und den 9. Platz belegen. Das harte Training in den USA.

hat sich somit ausgezahlt und wurde mit der Top Ten von 32 Teams aus der Welt in der Königsklasse belohnt. Zurück in Deutschland konnte man sich, trotz personeller Umstellungen, mit einer hervorragenden Leistung auch endlich den Deutschen Meistertitel sichern. Bereits eine Woche später krönten die Rangers ihre bisher erfolgreichste Saison mit dem Gewinn der ELITE Championship im Movie Park Bottrop vor 5.000 Zuschauern - dieses bereits zum 3. Mal in Folge und qualifizierten sich

somit erneut für die USASF Cheer WM 2020. Neben der Teilnahme der Rangers an der Team WM, stellte CLL auch 7 Rangers für die Deutsche Senior Coed Nationalmannschaft für die Länder WM, die zeitgleich in Orlando stattfand.

Dancing Sweethearts

Akrobatiktanz



Beeindruckt und um einige Erfahrungen reicher sind 24 Tänzerinnen und ein Tänzer aus Langenfeld von den zehntägigen World Finals im Tanzsport zurückgekehrt. Das weltweit größte Tanzevent mit über 6.000 Teilnehmenden aus 52 Ländern war für die Langenfelder, die zur Deutschen Nationalmannschaft gehören, ein besonderes Erlebnis. Um zum Team Germany zu gehören, mussten sich die Dancing Sweethearts in Deutschland auf einem regionalen und einem bundesweiten Wettbewerb qualifizieren. In Portugal hieß es dann, sich gegen viele Nationen aus aller Welt zu behaupten, was den Langenfeldern gelungen ist.

Mit dem 4. Platz im Akrobatiktanz verfehlte die große Gruppe (Alter 8-16) das Treppchen nur knapp. Durch viel harte Trainingsarbeit machen die Dancing Sweethearts immer mehr auf sich aufmerksam. Man darf gespannt sein, wohin die sportliche Reise der jungen Tänzerinnen und Tänzer noch führt.

SKL U18 weiblich

Sportkegeln



Die vier jungen Sportkeglerinnen Viola Maubach (18), Pia Scheele (18), Laura Panneck (16), und Anna Ribbers (18) kennen sich schon seit vielen Jahren. Schon früh spielten sie miteinander oder gegeneinander auf den verschiedensten Meisterschaften. Für das Jahr 2019 nahmen sich die vier Freundinnen vor, gemeinsame Titel einzufahren. Unter dem Dachverein Sportkegler Langenfeld e.V. stieg man zu Beginn des Jahres in die Meisterschaften ein. Den ersten Titel sicherte sich das Team bereits bei den Rheinlandmeisterschaften in Frechen. Bei den Landesmeisterschaften in Ostbevern/Westfalen konnten sie sich ebenfalls den Landesmeistertitel erkämpfen. Bei den abschließenden Deutschen Meisterschaften in Trier sicherten sich die vier Damen in einem harten Kampf gegen die Vertretungen aus Hessen und Saarland knapp mit 16 Punkten Vorsprung den Titel. Die Freude über drei gewonnene Meisterschaften in einem Jahr ist riesengroß, gemeinsam will man auch zukünftig deutschlandweit und darüber hinaus auf Titeljagd gehen.[/text_ohne]