Im Bereich der Allerjüngsten hat der HSV Langenfeld, nicht zuletzt durch das jahrelange Engagement des kürzlich verstorbenen Willi Stockhausen, einen sehr guten Ruf. Daher gibt es im Bereich der Altersklasse der Bambini (U7 und jünger) auch aktuell wieder einen regen Zulauf. Um diese Kids auch adäquat betreuen zu können, bedarf es naturgemäß ausreichend Personal. Zur Verstärkung des Trainerstabes in diesem Bereich (Jahrgang 2015) suchen die Hucklenbrucher daher einen oder auch zwei motivierte Übungsleiter*innen. Der Besitz eines Trainerscheines ist keine Voraussetzung. Natürlich wäre die Bereitschaft sich entsprechend zu qualifizieren (z.B. Teilnahme am Lehrgang „Teamleiter Kinder“) wünschenswert und würde von der Jugendabteilung gefördert bzw. würden etwaige Auslagen übernommen. Für so eine Position kommen natürlich auch Jugendliche mit persönlicher Eignung infrage. Die wichtigste Voraussetzung ist aber immer, Spaß am Umgang mit Kindern. Interessenten dürfen sich gerne direkt an die Jugendleiterin Frau Martina Zimny (0151 / 41467095; m.zimny©hsv-langenfeld.com) wenden oder einfach mal beim Training (montags, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Sportanlage Hinter den Gärten) hineinschnuppern.