Der Kanu-Club-Langenfeld veranstaltet am Freitag, den 20. März einen Foto- und Infoabend rund ums Paddeln. Anhand von Berichten über Vereinsfahrten aus dem letzten Jahr wird mit vielen Bildern und Videos gezeigt, wie viele Facetten Kanusport im Verein haben kann. Außer klassischen Kajaks sind mittlerweile auch Stand Up Boards (SUPs) ein feste Größe bei den Fahrten. Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit Beiträgen zu heimischen Kleinflüssen wie der Wupper und Sieg, Wanderfahrten auf dem Rhein und Wildwasserabenteuern in Griechenland und Albanien.

Freitag, 20. März, 19:00 Uhr im

Bootshaus des Kanu-Club-Langenfeld

Zum Stadion 93

40764 Langenfeld