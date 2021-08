IM RÜCKSPIEGEL: LANGENFELD VOR 100 JAHREN - DIE GOLDENEN 1920ER-JAHRE Heute werden sie die Goldenen Zwanziger genannt. Wie waren die 1920er-Jahre? Ein Blick in den Rückspiegel. Anzeige in der Opladener Zeitung 12.08.1921:

"Sportklub Germania, Reusrath

Mitglied des Westdeutschen Speilverbandes

Sonntag, den 14. August 1921

Platz-Einweihung

Gesellschaftsspiele

Vormittags 11 Uhr: Turn- und Sportverein 1882

Opladen II gegen Reusrath II

Nachmittags 1 1/2 Uhr: Turnverein 1887 Bürrig I,

Jugend, gegen Reusrath Jugend; 3 Uhr: Spiel-

verein 1919, Köln-Deutz, 1. Mannschaft gegen

Reusrath, 1. Mannschaft; ab 4 Uhr: Großer

Festball in den Lokalen E. Dorff, Reusrath;

Franz Schopen Gieslenberg.

Erstklassige Musik. Ia. Getränke.

Zu zahlreichem Besuch ladet ergebnst ein

Das Festkomitee. Der Vorstand.

Die Festwirte.

Spiele und Festball finden bestimmt statt."

Es ist nicht der Fußballplatz am Hagelkreuz (Bergstraße), dieser wurde erst im Jahr 1926 eingeweiht und bis zum Jahr 2004 genutzt. Mutmaßlich handelt es sich um einen Platz an der "Alten Hecke" bei Mochmann, den Hinweis hierauf liefert die Chronik des SCGR unter https://screusrath.de/ueber-sc-reusrath/fussballverein/. Auf dem Foto der Fußballmanschaft aus dem Jahr 1921 sind im Hintergrund der Spieler Baumstämme zu erkennen. Ein Indiz dafür das es sich nicht um den neuen Platz handelt. Der im Jahr 1913 gegründete Verein 'SC Germania Reusrath' spielte zuerst "auf einem notdürftig hergerichteten Platz an der Rheindorfer Straße". Seit dem 24. September 2004 kicken die Spieler auf dem Hans-Klosterkamp-Platz, im Sportpark Reusrath, an der Brunnenstraße.

