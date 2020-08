Dieser Kurs richtet sich an Anfänger, die noch nie in einem Kajak gesessen haben und das einmal ausprobieren wollen. Ihr werdet verschiedene Bootstypen ausprobieren können und die ersten Paddelschläge auf einen ruhigen Gewässer mit uns machen. Wenn es euch Spaß macht, würden wir uns freuen, euch als Mitglieder in unserem Verein begrüßen zu dürfen.

Datum: 13/15. August 2020



Do, 13. August: Treffpunkt um 18:30 Uhr am Bootshaus (Zum Stadion 93, 40764 Langenfeld). An diesem Tag werden wir mit Euch im nahe gelegenen Freibad die ersten Paddelschläge und ein paar grundlegende Techniken üben. Kursende ca. 21:00 Uhr

Sa, 15. August: Wir treffen uns um 12:30 Uhr am Bootshaus. Nach ein paar theoretischen Grundlagen fahren wir mit euch zu einem einfachen Gewässer in der Nähe und paddeln dort.

Für den Transport zum Gewässer und das eventuell nötige Umsetzen vom End- zum Startpunkt sollten die Teilnehmer ihre eigenen Kraftfahrzeuge einsetzen. Details klären wir am Donnerstag. Der Tag endet am frühen Abend wieder am Bootshaus.

Voraussetzungen: Die Teilnehmer müssen bei guter Gesundheit sein und schwimmen können. Kinder müssen mindestens 8 Jahre alt sein und das Seepferdchen- oder ein höheres Schwimmabzeichen nachweisen können.



Mitzubringen: Badekleidung und (am Samstag) ein paar Schuhe, die nass werden dürfen, und Wechselkleidung. Schwimmwesten werden gestellt.

Anmeldung: mit vollständigem Namen, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer via Email an Andreas.Schiefke@kanu-langenfeld.de

Teilnahmegebühr: 25 € pro Person