Im ersten Spiel der Rückrunde leistete sich die D2 Jugend gegen den JHC Wermelskirchen völlig unnötig eine 17:18 Heimniederlage. Über weite Strecken des Spiels lag man zwar ständig in Führung - teilweise mit 3 Toren Abstand- jedoch konnte man sich nicht weiter absetzen. Der körperlich unterlegene Gast kämpfte verbissen und blieb in Schlagnähe. So stand zur Halbzeit nur eine 10:9 Führung auf der Anzeigetafel. In Hälfte 2 blieb es dann immer spannend. In der 32. Spielminute ging der JHC erstmals in Führung (14:15) Nach harten Zweikämpfen konnten wir den Rückstand aber aufholen und wieder in Führung gehen (16:15) Der Rest war reine Nervensache. Kurz vor Schluß konnten wir noch einmal zum 17:17 ausgleichen - aber abschließend war das Glück auf Wermelskirchener Seite. Der JHC erzielte den vielumjubelten Siegestreffer.

Die gesamte Mannschaft zeigte eine gute Leistung. Vor dem Klassekeeper Tjorben stand eine zupackende Abwehr, die sich vom JHC Spielmacher allerdings einige Male "austanzen" ließ. Hierbei legte der Schiri die 4-Schritte Regel leider äußerst großzügig zu unseren Ungunsten aus.

Unsere Treffer erzielten: Leon K. (1), Shane und Fabian (je 2), Fynn (3) sowie Julian und Laura (mit 4 bzw. 5 Treffern) - deren Einsatz aufgrund ihrer Torgefährlichkeit in den letzten Minuten vermisst wurde. Weiter spielten: Mayleen, Tamino, Ben, Lukas, Leon G. und Nico