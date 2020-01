Das Referat Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport organisierte in Kooperation mit der Jugendabteilung des HSV Langenfeld und den Stadtwerken den 22. Fußball-Erdgas-Cup der Grundschulen.

Alle zehn Grundschulen reisten mit ihren Teams in den frühen Morgenstunden zur großen Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums und zeigten über die gesamte Turnierdauer eine engagierte Leistung. Vor „voller Hütte“ ließen sich die Schüler nicht aufhalten und bejubelten jedes einzelne Tor mit entsprechender Tormusik der Bundesligateams. Der Torjubel fiel dann zumeist auch so aus wie bei den großen Vorbildern, die Woche für Woche in den Fußballstadien zu bestaunen sind.

Finale gegen die Paulus-Schule

In spannenden und fairen Spielen fiel zudem positiv auf, dass die Mädchen, von denen zwei eines Teams immer auf dem Feld stehen mussten, nicht nur sonderlich gut ins Spiel integriert waren, sondern auch wichtige und gute Stützen darstellten.Sportlich setzte sich das Team der Grundschule Götscher Weg durch, das im Finale gegen die Paulus-Schule gewann.

Die Platzierungen

In den weiteren Finalspielen wurden auf den Plätzen drei bis zehn die folgenden Ergebnisse ermittelt: Christopherus-Schule, Grundschule Richrath-Mitte, Erich Kästner-Schule, Friedrich-Fröbel-Schule, Grundschule Wiescheid, Grundschule Am Brückentor, Peter-Härtling-Schule, Don-Bosco-Schule.

Fair-Play-Pokal für die Don-Bosco-Schule

Gewinner des Fair-Play-Pokals wurde in insgesamt sehr fairen Partien die Don-Bosco-Schule. Den Preis für das beste Mädchen des Turniers erhielt Sophya Knezevic von der Christopherus-Schule. Zum besten Jungen wurde Nicki Messner von der Paulus-Schule gekürt. Bester Torhüter wurde Lukas Schulze von der Grundschule Götscher Weg.

Siegerehrung

Die Siegerehrung nahmen im Anschluss an die Spiele Bürgermeister Frank Schneider und der Vertreter der Stadtwerke Langenfeld GmbH, Hans-Werner Graffweg, sowie Mitglieder des Sportausschusses vor. Beide lobten das faire Miteinander der Spieler während des gesamten Turniers und die grandiose Stimmung, die auf der vollbesetzten Tribüne herrschte.