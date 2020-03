Auch in den bevorstehenden Osterferien bietet die Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) in Kooperation mit dem Stadt-Sportverband und der Stadt Langenfeld ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Der Feriensport sorgt für Abwechslung, Spaß und Bewegung für alle Daheimgebliebenen. In einigen Osterferienprojekten gibt es noch freie Plätze, so dass sich ein Blick ins Programm lohnt.



Abwechslung und Spaß bieten die Ganztagsprojekte Rund um den Ball (1. Ferienwoche für Sechs- bis Zwölfjährige) und das Action Camp (2. Ferienwoche für Kinder von acht bis zehn Jahren.

Ebenfalls freie Plätze gibt es noch in den Halbtagsprojekten Action Kids für Vier- bis Achtjährige sowie Judo für Kinder von sechs bis zehn Jahren - jeweils in der ersten Ferienwoche.

Kurzprojekte

Auch Kurzprojekte wie „Reise in die Vergangenheit“ für die Jüngsten können noch gebucht werden. Teilnehmer des Trendsportwochenendes zwischen acht und 14 Jahren lernen vom 3. bis 5. April die Möglichkeiten des Sports ganz neu kennen. Geboten wird ein komplettes Wochenende voller Action und Spaß: Le Parkour, Ultimate Frisbee, AirTrack, Trampolin und mehr. Ein Blick ins Programm lohnt sich in jedem Fall.

Erfahrene Trainern und Sportlehrer

Geleitet werden alle Angebote von erfahrenen Trainern und Sportlehrern. Die Gebühr für die Kurzprojekte variiert, die Teilnahme an den Ganztagsprojekten kostet in den Osterferien 105 Euro inklusive Verpflegung. Alle Projekte können ohne Vereinsmitgliedschaft gebucht werden. Das Programmheft liegt an zahlreichen Orten in Langenfeld sowie im Bewegungszentrum der SGL an der Langforter Straße aus. Nähere Informationen zum Feriensport gibt es an der Rezeption des Bewegungszentrums, Langforter Straße 72, sowie online unter www.sglangenfeld.de.