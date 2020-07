Aufgrund der Corona bedingten dreimonatigen Schließung des Langenfelder Stadtbades, konnten viele junge Schwimmer am Ende des Schuljahres ihr gewünschtes Schwimmabzeichen nicht ablegen. Der Initiativkreis „Rund ums Bad“ (für diese Veranstaltung: Stadt, SGL und DLRG) möchte knapp 80 Langenfelder Kindern den Wunsch erfüllen und bietet hierzu am Samstag, 8. August, den Tag des Schwimmabzeichens im Langenfelder Hallenbad an der Langforter Straße 70, an.

In der Zeit von 9 bis 13 Uhr haben Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren die Gelegenheit, das Seepferdchen (9 bis 11 Uhr), bzw. Bronze-Abzeichen (11 bis 13 Uhr) kostenfrei abzulegen.

Infos zur Anmeldung

Um die Abzeichen Corona-konform abnehmen zu können, ist im Vorfeld eine Anmeldung des teilnehmenden Kindes und maximal einer Begleitperson per E-Mail an stadtbad@sglangenfeld.de erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist dabei auf 80 Kinder begrenzt. Anmeldungen werden bis zum Mittwoch, 5. August 2020, oder vorher bis zum Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl entgegengenommen. Die aktuellen Regeln zum Aufenthalt im Langenfelder Stadtbad sowie die Anforderungen in der Abzeichenabnahme werden den Teilnehmern mit erfolgter Anmeldung zur Verfügung gestellt.