Mit einem dicken Fell sind sommerliche Temperaturen zwar manchmal nicht so wirklich gut zu ertragen – dafür haben Herrchen und Frauchen jetzt mehr Zeit für mich. Es ist Ferienzeit! Ausgedehnte Spaziergänge in schöner Natur, Spaß am und im Wasser stehen in diesen Wochen für viele im Mittelpunkt. Unsere Frage an die Leser: Wie verbringt Ihr die Urlaubszeit mit Euren tierischen Freunden? Wir freuen uns über jedes schöne Foto, das uns per Mail, auf Lokalkompass.de oder via Facebook erreicht.

Euer Haustier im Sommer

Bis Mittwoch, 29. Juli, rufen wir zur Foto-Aktion „Tierische Ferien“ auf. Schickt uns schöne Aufnahmen, die Euer Haustier in der Sommerzeit zeigen – egal, ob Zuhause im Garten beim Ausflug in die Natur oder am Urlaubsort.

Schöne Gartenoasen

Nicht nur Bilder von Hund und Katze sind bei uns willkommen. Auch, wer seinen Garten oder Balkon einmal auf diesem Wege präsentieren und uns seine grüne Wohlfühl-Oase zeigen möchte, kann uns Fotos schicken. Wir freuen uns auf Ihre Aufnahmen. Hochladen können Sie die Bilder unter www.lokalkompass.de/

Fotos hochladen

Alternativ können sie die Aufnahmen per E-Mail an redaktion@wochenanzeiger-langenfeld.de (Stichwort Tierische Ferien) und via Facebook (www.facebook.com/wochenanzeiger) schicken. Die Fotos veröffentlichen wir in unserer Print-Ausgabe, auf Lokalkompass.de und auf Facebook.