Das traditionelle und bei Hobby-Mannschaften in Langenfeld und Umgebung sehr beliebte Hallen-Fußballturnier der Jungen Union steht mit seiner mittlerweile 15. Auflage wieder vor der Tür. Das Turnier findet am Sonntag, 29. März, von 9:30 Uhr bis circa 18 Uhr in der Halle 1 des Konrad-Adenauer-Gymnasiums, Auf dem Sändchen 24, in Langenfeld statt. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Möglich ist eine Teilnahme ab 14 Jahren. In den Teams können sowohl Männer als auch Frauen spielen. Ein Team besteht aus fünf Spielern plus Torhüter. Inklusive Auswechselspieler dürfen bis zu zehn Personen pro Team angemeldet werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro. Essen und Getränke sind vor Ort günstig erhältlich.

Weitere Informationen und Anmeldeformular unter:

https://www.junge-union-langenfeld.de/fussballturnier-2020/