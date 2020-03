Im Auswärtsspiel bei der HSG Rade/Herbeck zeigten wir nur 36 Minuten die erwartet gute Leistung. In den restlichen 4 Minuten blieb uns aber nur Enttäuschung. Zunächst zeigten beide Teams ein Spiel auf Augenhöhe. Zwar konnten wir 1:3 in Führung gehen - aber die HSG blieb in Schlagnähe. Bis zur Halbzeit konnte sich keine Mannschaft absetzen, so dass mit der Sirene ein 7:7 auf der Anzeigetafel stand. Genauso ging es in Hälfte 2 weiter. Zumeist lagen mir mit einem Tor in Front - genau bis zur 36. Minute (11:12). Dann aber kam sowohl ein unerklärlicher Einbruch, wie auch einige Schiedsrichter-entscheidungen gegen uns unverständlich waren. In den restlichen 4 Spielminuten gelang uns kein Tor mehr - während der Gegener über einen 5:0 Lauf jubeln konnte. Schade, dass unsere insgesamt gute Leistung nicht höher belohnt wurde.

Unsere Treffer erzielten Laura und Leon K. (je 3), Fabian und Moritz (je 2) sowie Colin und Nico (je 1)

Weiter spielten Tjorben (der u.a. 3 Strafwürfe abwehren konnte !!!), Mayleen, Tamino, Ben, Shane und Leon G.

Im nächsten Heimspiel am 15.3. geht es gegen den Bergischer HC II - den wir mit einer ebenso guten Leistung über 40 Minuten bezwingen können sollten.