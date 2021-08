Da die Damen ja am Wochenende durch ihr DFB Pokalspiel „verhindert“ waren, mussten sie am 25.08. ihren Auftakt in die Verbandsligasaison 2021/22 nachholen und sich dem gastgebenden SV Hemmerden stellen.

Die Fahrt in die Horst-Schlämmer-Stadt Grevenbroich stand dabei nicht unter den besten Vorzeichen, da einige Stammkräfte aufgrund Urlaub oder beruflicher Verpflichtungen fehlten.

Dennoch übernahmen die Damen von der Burgstrasse vom Anpfiff weg das Kommando und kontrollierten das Spiel. In der Anfangsphase kam der Gast aus Langenfeld auch zu zu zwei guten Chancen, die aber nicht zu einem Treffer führten. Danach flachte die Partie ab und im Spielaufbau schlichen sich unnötige Fehler ein. Dennoch konnte der SVH seinerseits die Hucklenbrucherinnen nicht in Bedrängnis bringen. Erst nach einer halben Stunde kam der HSV wieder in die Spur und traf durch Wahl (35.) und Linker (41.) zur verdienten 2:0 Pausenführung. Im zweiten Durchgang ließen die Hucklenbrucherinnen dann gar nichts mehr anbrennen und legten durch Schwarz (63.) und Blum (89.) zwei sehenswerte Treffer nach. Der Ehrentreffer für die Gastgeberinnen fiel durch einen schmeichelhaften Strafstoß in der Nachspielzeit. So kam es relativ problemlos zu drei Auswärtspunkten gegen einen Gegner, der,legt man die Tabelle der abgebrochenen Vorsaison als Maßstab zugrunde, mit dem HSV auf Augenhöhe agieren sollte.