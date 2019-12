Die Veedelszoch-Besprechung der IG Berches findet am Donnerstag, 23. Januar, 19.11 Uhr, im SSV-Vereinsheim in Berghausen auf der Baumberger Straße 60 statt.



Hier können sich alle langjährigen und neuen Zugteilnehmer und Gruppen über den kleinen und feinen Jubiläums-Zug informieren. Der Veedelszoch findet am Karnevalssonntag, 23. Februar, ab 14.11 Uhr, statt. Neben allgemeinen Informationen und Sicherheitsauflagen wird die Zugstrecke und die geplante Aufstellung kurz vorgestellt. Ebenfalls werden die Anmeldungen und Teilnahmebeiträge zur Zugteilnahme entgegen genommen, wenn nicht bereits geschehen. Einzelne Zugnummern können noch vergeben werden.

Anfragen, Wünsche und Anregungen

Die IG Berches freut sich auf viele interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger und steht für sämtliche Anfragen, Wünsche und Anregungen unter ig.berches@yahoo.de zur Verfügung.