Langenfeld. Vom 29. Februar bis zum ersten April 2020 läuft wieder ein Demenzbegleiter-Kurs bei den Maltesern. Interessierte können im Rahmen dieser Basisqualifikationsschulung nach nordrheinwestfälischer Anerkennungs- und Förderungsverordnung dann wieder den qualifizierteren Umgang mit demenziell erkrankten Personen erlernen. Wie man ältere und in ihren kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigte Menschen in deren Selbstständigkeit, Denken und Handeln individuell fördern kann, wird den Kursteilnehmern dabei vermittelt. Die Schulung umfasst 56 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. Die einzelnen Unterrichtsblocks finden abends und an Wochenenden im Café Malta an der Industriestraße 88 statt. Themenschwerpunkte sind dabei u.a. Biographiearbeit, Beschäftigungsangebote sowie Verhaltensweisen im Umgang mit Erkrankten, aber auch rechtliche Grundlagen. Die Malteser lehren nach dem schwedischen Silviahemmt-Konzept, einer nach Königen Silvia benannten Palliativ- Philosophie. Der wertschätzende Umgang mit den Betroffenen steht hierbei im Vordergrund. Die Schulung, welche keine Berufsqualifizierungsmaßnahme darstellt, richtet sich insbesondere an pflegende Angehörige und ehrenamtliche Helfer, die mit demenziell veränderten Menschen arbeiten wollen. Die Kosten für eine Teilnahme betragen 140,- Euro. Pflegende Angehörige von demenziell Erkrankten können sich die Kursgebühr unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflegekasse erstatten lassen. Informationen und Anmeldung sind möglich unter: demenz.langenfeld@malteser.org oder Tel.: 02173/81188