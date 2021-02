Der feuerrote Ford Transit des Vereins "Benefizgranaten" ist am kommenden Samstag, 20. Februar, ab 17 Uhr, erneut im Stadtgebiet unterwegs.

Die Mission der Coronaconformen Touren: Den Bürgerinnen und Bürgern in diesen Zeiten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Die Stammkräfte machen bei der Tour am Samstag eine Pause – abgesehen von DJ Totte, der sich ja um den richtigen Sound kümmert.

Tolle Songs im Gepäck

Diesmal mit dabei sind Thorsten Kruck, Lead-Sänger der Jim Buttons, und seine Ehefrau Irina. Im Repertoire haben sie unter anderem die Songs "Shame" (Robbie Williams und Gary Barlow), Calm After The Storm (The Common Linnets) und Can't stop the feeling (Justin Timberlake).