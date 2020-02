Sturmtief Yulia verhinderte am vergangenen Sonntag den Veedelszoch in Berches. Zwei Stunde vor dem Start mussten die Veranstalter schweren Herzens den Zug absagen. Ein Trost: Das Spektakel wurde auf den Tag danach verschoben.

Es herrschte ein bisschen verkehrte Welt im Dorf: Eine "After-Zoch-Party" vor dem Zug? Weil das Wetter nicht mitspielte, ließen sich die Jecken in und um Berches ihren Spaß aber nicht verderben und änderten einfach den Ablaufplan.

Nach einem stimmungsvollen Abend im Zelt rollte der Veedelszoch in Berghausen am Karnevalsmontag um 11.11 Uhr zum 25. Mal durch die Straßen des Dorfes. Gut - der Sturm war wohl weitergezogen - allerdings hatte er den Regen zurückgelassen. Nach dem Motto "Wie gut, dass wir nicht aus Zucker sind" trotzen die Karnevalisten und die Jecken am Straßenrand dem Wetter und kamen gut gelaunt zum Feiern nach Berghausen. Beim kleinsten der Langenfelder Züge konnten die vielen Zuschauer wieder Kartoffeln, Möhren, Obst und Kamelle fangen. Ursprünglich und familiär - so ist der Karneval im Veedel. Die Stimmung: Unschlagbar!

In der fünften Jahreszeit geht es im Veedel rund, und der traditionelle Zoch der Karnevalisten durch die Straßen in Berches war der Sessions-Höhepunkt. Schön dekorierte Mottowagen und bunt gekleidete Fußgruppen hatten sich an diesem Montagmorgen ihren Weg durch das kleine Dorf gebahnt und die Jecken am Straßenrand nicht nur mit Kamelle, sondern traditionell auch mit Obst und Gemüse versorgt.

Den krönenden Abschluss des bunten Lindwurms bildete das Dreigestirn um Prinzessin Daggi, Bauer Uli und Jungfrau Susi, die den vielen bunten Jecken am Straßenrand zujubelten und reichlich Kamelle unters Volk brachten.