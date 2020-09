Bereits zum 13. Mal in Folge wird 2020 der Erlös des 2008 aufgelegten Gesellschaftsfonds an das Ehrenamt in Langenfeld ausgeschüttet. In diesem Jahr werden sieben Vereine und Organisationen mit einem Gesamtbetrag von 16.188 Euro mit den zur Verfügung gestellten Mitteln bedacht.

Neben der Abteilung Langenfeld/Monheim des Sauerländischen Gebirgsvereins (728 Euro) und den Freunden und Förderern der Werkstatt für Behinderte Langenfeld e.V. (760 Euro) sind dies auch der Verein Rückenwind e.V. (800 Euro), der Förderverein des Partnerschaftskomitees der Stadt Langenfeld (1.500 Euro) sowie die ZWAR-Gruppe Wiescheid (2.400 Euro), die Verwaltungsgemeinschaft Hubertushalle (5.000 Euro) und der Langenfelder Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt, der in diesem Jahr das 75-jährige Jubiläum feiert.

72. Stadtgeburtstag wird nicht gefeiert

Den Beschluss zur Ausschüttung der diesjährigen Erlöse hatte der Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung vom 18. August einstimmig gefasst. Im Rahmen dieser Sitzung hatte Bürgermeister Frank Schneider auch angekündigt, dass der diesjährige 72. Stadtgeburtstag und damit die feierliche Überreichung der Schecks an die Vereine und Organisationen Corona-bedingt nicht stattfinden wird.

Aus diesem Grund nahm der Bürgermeister die Überreichung der Schecks nun in kleinem Rahmen im Bürgersaal des Rathauses vor. Dabei lobte er gegenüber den Anwesenden das Engagement der Vereine und des Ehrenamtes in Langenfeld, das er stets als den wahren Reichtum unserer Stadt bezeichnet.

Schneider: "Bestens angelegtes Geld"

„Jeder Cent, den wir in dieses herausragende Engagement der ehrenamtlich aktiven Menschen in unserer Stadt investieren, ist bestens angelegtes Geld. Die heute aus den Erlösen des Gesellschaftsfonds bedachten Organisationen stehen dabei für alle Ehrenamtlichen in Langenfeld“, so der Bürgermeister bei der Überreichung der Schecks im Bürgersaal des Rathauses.

Seit 2008 wurden nunmehr über 240 Vereine mit mehr als 830.000 Euro aus dem Gesellschaftsfonds unterstützt.