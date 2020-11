Über jede Menge gespendete Pflege- und Hygieneartikel konnte sich der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) jetzt freuen. Dass sie sich mit Unterstützung ihres Teams sowie der Café-Malta Gäste und deren Angehörigen gerne einmal wieder für die Belange des Sozialdienstes engagieren würde, lag nämlich für Jasmin Ottow (42) seit langem auf der Hand.



Langenfeld. Aus diesem Grund initiierte die Chefin der Malteser-Demenzdienste im Zuge des Welttags der Armen auch wieder eine Spendenaktion. Jener besondere Tag, für die weniger vom Leben begünstigten Menschen, wurde von der Weltkirche am 15. November schon zum vierten Mal begangen und wird von Malteserseite gerne unterstützt. Für den SkF-Laden mit dem einprägsamen Namen, “ Die Tüte“, veranlasste Ottow, dass über einen Zeitraum von zwei Wochen fleißig im Café Malta, der Malteser-Begegnungsstätte für Menschen mit Demenz, gesammelt wurde.

Große Bereitschaft zum Schenken

In diesem Jahr sollten jedoch ausschließlich Artikel für die Körperpflege, Sauberkeit und Schönheit beigesteuert werden. So kamen durch die Freunde des Café Malta und deren Bereitschaft zum Schenken jede Menge Duschgels, Handwaschlotionen, Mundspülungen, Shampoos, Cremes, Feuchttücher und Windeln zusammen. Jetzt wurde die Spende an die Mitarbeiter der Tüte übergeben. Diese zeigten sich begeistert, denn der Bedarf an solchen Dingen ist fortwährend gegeben. Im Ladenlokal des SkF an der Immigrather Straße 40 haben bedürftige Menschen die Möglichkeit, sich für kleines Geld mit notwendigsten Dingen für das tägliche Leben einzudecken. Erforderlich: Ein spezieller Ausweis, den der Sozialdienst katholischer Frauen ausstellen kann. „Es ist wichtig, dass es den Welttag der Armen gibt“, sagt Stephanie Krone, Geschäftsführerin des SkF in Langenfeld. Auf diese Weise könne man die Gesellschaft darauf aufmerksam machen, dass es eine Bevölkerungsgruppe gebe, der es nicht gutgehe.

Die Malteser-Demenzdienste hatten im vergangenen Jahr bereits haltbare Lebensmittel und Nonfood-Artikel im Rahmen ihrer Nikolausaktion an “Die Tüte“ gespendet. Jetzt freute sich das Team erneut darüber, zahlreiche Produkte für Haare und Haut zugunsten der Bedürftigen beisteuern zu können.

