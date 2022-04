„Der erste CDU-Trödelmarkt des Ortsverbandes Immigrath nach zwei Jahren Pause war ein voller Erfolg“, freut sich CDU-Ortsverbandsvorsitzender Sebastian Köpp. Mehrere tauschend Gäste waren am 19. und 20. März zum Indoor-Trödelmarkt in der Langenfelder Stadthalle gekommen. Einlass hat man nur mit gültigem 3G-Nachweis erhalten. Dennoch war der Andrang groß. Am Sonntagmorgen bestand zeitweise eine Einlassschlange vom Eingang hin bis zum Haus Arndt.

Insgesamt waren 46 Ausstellerinnen und Austeller vor Ort und präsentierten ihre Waren den vielen Gästen. An beiden Tagen des Trödelmarktes konnten die Besucher auch mit Politikern aus Land und Bund direkt ins Gespräch kommen. So war der Bundestagsabgeordnete Dr. Klaus Wiener am Samstag vor Ort und am Sonntag die Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann, die auch hinter der Theke engagiert mitwirkte und Kuchen, Kaffee und weitere leckere Speisen für den CDU-Ortsverband verkaufte.

Das DRK hatte darüber hinaus eine Spendenbox zur Verfügung gestellt. Es konnten knapp 200 Euro an Spenden für die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge in Langenfeld durch das DRK gesammelt werden.

Der CDU-Ortsverband Immigrath freut sich bereits jetzt auf den nächsten Trödelmarkt, der voraussichtlich im März 2023 stattfinden wird.