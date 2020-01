Das jungen Tollitäten, Prinz Fritz I. und Prinzessin Vivien, eröffneten ihre Prinzenburg im Reusrather Schützenheim. An ihrer Seite waren selbstverständlich Pagin Josy und Page Alexander. Zahlreiche Karnevalisten feierten mit den jungen Regenten.

Von Schunkel-Stimmung bis Action pur

Moderator Markus Klapper kündigte das Kinderprinzenpaar samt Gefolge an. Die jugenjecke Truppe „schwebte“ gespenstisch in die Reusrather Schützenhalle. Nach der Rede der Kinder gab es auch gleich die ersten Orden. Diese überreichte Prinz Fritz. Danach wurde das schöne, langsame Sessions-Lied gesungen und der Saal schunkelte mit. Schneller und lauter ging es dann auch sofort mit dem Sessions -Tanz weiter, der bei allen gut ankam.

Gratulationen und Orden

Als Gratulanten und Gäste waren neben den Langenfelder Vereinen, dem Großen Prinzenpaar, Prinz Tino I. und Prinz Sebastian I., dem Bercheser Dreigestirn, Prinz Daggi, Bäuerin Uli und Jungfrau Susi, auch die Tanzcorps RCC und Rheinsternchen dabei, die ihre tollen Sessions-Tänze zeigten. Auch das Hildener Kinderprinzenpaar gab sich an dem Tag die Ehre und überbrachte Glückwünsche und Orden.

GroßstadtEngel als Überraschung

Als Überraschungsgaste hatte Teamleiterin Michaela Klapper die GroßstadtEngel eingeladen, die einige Kinder-Tanzlieder zum Besten gaben, bei denen natürlich auch das Kinderprinzenpaar fleißig mitmachte.

Prinzessin gewinnt Wettspiel

Die Kinder-Tollitäten haben es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, ein Wettspiel zu organisieren. In diesem Jahr forderte Kinderprinzessin Vivien die Berghausener Prinzessin Daggi heraus und gewann.

Fritz und Alexander am Schlagzeug

Nachdem das offizielle Programm beendet war, kam das Kinderprinzenpaar dann noch mit einer Überraschung für das Team um die Ecke. Prinz und Page spielten am Schlagzeug und die Mädels tanzten zu dem Lied „Nie mehr Fastelovend“. Dann gab es noch eine selbst gebackene Torte in den Postalia-Farben blau und gelb und für das Team richtig tolle T-Shirts mit den Namen der Kids.

Rundum zufrieden und stolz beendeten die jungen Regenten und ihr Team die Burgeröffnung in gemütlicher Runde.