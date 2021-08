Das erste Treffen der Angehörigen-Selbsthilfegruppe Langenfeld findet am Dienstag, 24. August, von 18 bis 19.30 Uhr im Gerontopsychiatrischen Zentrum Lessingstraße (LVR) statt. "Nach einer langen Durststrecke startet die Gesprächsgruppe für Angehörige von Demenzerkrankten wieder mit ihrem Gesprächsangebot.", heißt es in der Ankündigung.

Eine Betreuung einzelner Demenzerkrankter während des Treffens ist ebenfalls wieder möglich. Falls hier konkreter Betreuungsbedarf besteht, können Anmeldungen bei Helmut Hoyer unter der Telefonnummer 02173/165 21 04 getätigt werden.

"In der langen Unterbrechungsphase ist viel geschehen. Die Sorgen der Angehörigen – insbesondere was die Bewältigung des Alltags angeht - sind nicht geringer geworden. Neue vorgesehene gesetzliche Regelungen erschweren dies auch Sicht von Helmut Hoyer zusätzlich. Der Austausch in der Gesprächsgruppe über die Entwicklungen sei daher sehr wichtig.", heißt es weiter.

Ein starkes Bedürfnis

Bei den sporadischen Gesprächen mit Angehörigen stellte sich in der Zwischenzeit ein starkes Bedürfnis nach Informationen bezüglich des Umgangs mit der aktuellen Situation heraus, insbesondere des Umgangs während einer Pandemie.

Das verantwortliche Team blickt mit Zuversicht auf ein Wiedersehen mit den Angehörigen und freut sich, alle Fragen demnächst in einem persönlichen Gespräch klären zu können.

Treffen der Angehörigengruppe

Die Gesprächsgruppe für Angehörige von Demenzerkrankten trifft sich jeden vierten Dienstag im Monat von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen des Gerontopsychiatrisches Zentrums der LVR-Klinik Langenfeld (Lessingstraße 1a, 40764 Langenfeld).