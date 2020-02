26 Gruppen mit fast 560 Närrinnen und Narren – der Veedelszoch in Berches am Karnevalssontag, 23. Februar, ab 14.11 Uhr, ist so groß wie nie.

Die Aufstellung erfolgt wie immer auf der Baumberger Straße und teilweise in der Korfmacher Straße. Von dort aus geht es über die Baumberger Straße, Richtung Heckenstraße, Am Schneeloch, Korfmacherstraße, links wieder auf die Baumberger Straße, In den Höfen und Solperts Garten. Die Auflösung des Zuges wird dann Ecke Solperts Garten / Mühlenweg erfolgen.

Infos für Verkehrsteilnehmer und Anwohner

Ab 13 Uhr wird der Mühlenweg und die Heckenstraße sowie der Zugweg für den Straßenverkehr gesperrt. Nach Beendigung der Straßenreinigung, gegen 17 Uhr, sind diese dann wieder freigegeben.

Die IG Berches bitten alle Jecken darum, möglichst auf das Auto zu verzichten und wenn dann die öffentlichen Parkplätze am Wasserski und S-Bahn Berghausen zu nutzen.

Afterzoch-Party

Die Afterzoch-Party auf dem Parkplatz am SSV Gelände beginnt wie immer ab 16.11 Uhr. Auch diesmal haben wir wieder ein ausverkauftes Haus und es gibt keine Abendkasse.