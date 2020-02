Lecker und locker war es wieder, als Luigi Salanitro zum traditionellen Sponsorenbesuch in seine Pizzeria „Pizza Pazza“ am Kurt-Schumacher-Platz in Langenfeld einlud.

Seit vielen Jahren bedankt sich Inhaber Luigi Salanitro bei den jeweiligen Tollitäten aus Berches mit Wurfmaterial in Form von Pizza-Gutscheinen, die am Karnevalssonntag, 23. Februar, in das jecke Volk im Bercheser Veedelszoch verteilt werden. Luigi unterstützt von Herzen das ehrenamtliche Engagement, ohne dass der Brauchtum Karneval nicht überleben würde. So verbrachten die Tollitäten um Prinzessin Daggi, Bäuerin Uli und Jungfrau Susi mit einer kleinen Abordnung einen kurzweiligen Nachmittag in der Pizzeria.

Sessionsorden verliehen

Es gab unter anderem lecker belegte, teils ausgefallene schmackhafte Pizzaslides sowie eine üppige Getränkeauswahl. Im Gegenzug sang das Dreigestirn zwei der beliebten Mottolieder und verlieh Luigi und seinem Team den Sessionsorden, denn „ein Pumps darf in keinem Haushalt fehlen“, so Prinzessin Daggi.