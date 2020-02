Der Blick von Heinz Wermeling (rechts), Vorsitzender des Richrather Karnevalsvereins (RKV), haftet auf dem Display der Personenwaage. Traditionell stellt das Edeka-Frischecenter Hövener an der Kaiserstraße den Richrather Jecken so viel Gramm hochwertige Schokolade als Wurfmaterial für den Karnevalszug – in diesem Jahr am 22. Februar – zur Verfügung, wie der RKV-Chef Pfunde mit sich trägt.

RKV sagt Danke!

Heinz Wermeling hat ein wenig abgenommen, dies aber geschickt mit Orden um den Hals wieder aufgefangen. Er dankt dem Edeka-Team für die großzügige Unterstützung. Die stellvertretende Marktleiterin Patra Güdelhöfer links) überreichte insgesamt 800 Tafeln Schokolade.